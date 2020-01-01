52歲天海祐希重現《女王的教室》嚴師look　凍齡美貌令網民震驚

日本電視劇劇《女王的教室》於2005年播出時紅遍全亞洲，除了令人深省的劇情大獲觀眾喜愛之外，此劇更令當年38歲、飾演女主角惡魔老師「阿久津真矢」的天海祐希因此爆紅攀上事業巔峰。相隔14年，現年52歲的天海祐希於31日再度以《女王的教室》的經典造型現身鏡頭前，不但令觀眾回憶湧現，其凍齡模樣更令人不得不驚嘆。

《女王的教室》於2005年播出時紅遍全亞洲，當年38歲、飾演女主角惡魔老師「阿久津真矢」的天海祐希因此爆紅攀上事業巔峰。（網上圖片）

跨年綜藝節目《絕對不准笑》（笑ってはいけないシリーズ）身為年度盛事，未播已經備受觀眾熱烈期待，參賽嘉賓在節目中需要面對不少忍笑關卡，一笑就要接受懲罰。天海佑希昨晚以一身《女王的教室》中的經典造型，穿着黑色樽領長裙兼紮髻現身節目，猶如時光倒流回到14年前的阿久津真矢一樣，一登場已經氣勢十足，令不少嘉賓爆笑忍笑失敗。

相隔14年，現年52歲的天海祐希昨晚（31日）再度以《女王的教室》的經典造型現身鏡頭前。（Twitter：@H26lavst77）

節目一播出就成功引起網民熱烈討論，一幕幕的舊時回憶湧現眼前，天海祐希穿起14年前的服裝更仍然毫無歲月痕跡，令網民紛紛表示「完全沒變！」、「還是一樣美」大讚她凍齡有術。現年52歲的天海祐希至今仍然保持單身，不過她卻曾表示自己無意戀愛，寧願健身：「男人會背叛你，但肌肉不會背叛你！」

天海祐希昨晚（31日）以一身《女王的教室》經典造型出演跨年節目《絕對不准笑》。（Twitter：@gakitsukatter）

點擊觀看更多天海祐希的近照：