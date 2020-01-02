【黑市】演斷手殺人犯太入型入格　張松枝：我都覺得自己傻傻哋！

ViuTV新劇《黑市》於上周三起開播以來，因涉及斬人、分屍等驚慄及靈異題材而話題度十足，而今晚（2日）播出的單元《不義肢》更將會帶來全劇最心寒最血腥的故事，內容講述飾演男主角的張松枝遇上車禍後，不但失去老婆和女兒，更失去自己的右手。他做手術接駁右手後以為能重獲新生之際，卻惹上厲鬼纏身，成為一名既冷血又血腥的殺人兇手。

張松枝在劇中飾演一名因車禍失去老婆、女兒以及自己的右手的男人。（《黑市》劇照）

他做手術接駁右手後，以為能重獲新生。（《黑市》劇照）

張松枝接受《香港01》訪問時表示，花了很多時間去揣摸這個角色，尤其在控制自己「右手」的時候：「困難在要自己同隻右手做戲，好多場口都有講，我瞓緊嘅時候隻右手好多戲做，所以我拍之前用咗好多時間訓練到隻右手好唔聽話！同好多時我都係要對住空氣做戲，要搞到自己好多幻想，所以拍攝嗰幾日我都覺得自己傻傻哋、黐黐哋！」

張松枝惹上厲鬼纏身後成為一名既冷血又血腥的殺人兇手。（《黑市》劇照）

張松枝笑言用了很多時間訓練自己的右手。（《黑市》劇照）

他笑言自己雖然很投入演出，但從不敢幻想自己如果與男主角遇上一樣情況會如何：「唔好要我幻想冇咗隻手，我諗都唔敢諗，實在太恐怖！」

張松枝的內心戲演繹得相當精湛。（《黑市》劇照）

身兼導演和編劇的王貽興更於開播前在Instagram大讚張松枝的「One Man Show」令整個故事變得這麼精彩，張松枝謙虛表示：「（自己嘅）表現今晚睇咗先知，拍攝時都尚算可以，分數都係留番由觀眾畀好啲！」

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