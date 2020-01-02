吳謹言做林俊傑新歌MV女主角　側面竟與Angelababy完美撞樣？

憑古裝劇《延禧宮略》中飾演女主角魏瓔珞而一炮而紅的內地女演員吳謹言，雖然人氣急升為她帶來不少工作機會，不過近來卻是非多多，除了被指演技參差、扮大牌之餘，亦屢次被網民指她經常模仿另一話題女王Angelababy（楊穎），批評聲音四起。近日她為林俊傑新歌MV擔任女主角，卻被網民發現她的側面竟與Angelababy完美撞樣。

吳謹言近來是非多多，除了被指演技參差、扮大牌之餘，亦屢次被網民指她經常模仿另一話題女王Angelababy。（微博：@吳謹言）

過去吳謹言已經多次被指過分抄襲Angelababy，無論是髮型、妝容、服裝還是影相甫士都相當相似，被網民直指她「東施效顰」，簡直是「copy精」。日前吳謹言友情擔任林俊傑新歌MV《將故事寫成我們 The Story Of Us》的女主角雖然反應熱烈成大眾焦點，不過網民依然不肯放過她，認為她連五官都與Angelababy愈來愈像，側面看更是令網民大喊傻傻分不清！

吳謹言在MV中被網民指與Angelababy撞樣。（《將故事寫成我們》MV截圖）

Angelababy在內地相當受歡迎。（微博：@angelababy）

點擊觀看吳謹言在《將故事寫成我們 The Story Of Us》MV中的演出：