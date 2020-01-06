具荷拉29歲生忌胞兄上傳舊照　IG悼念：這次最後一次祝福

前韓國女團KARA成員具荷拉，去年11月被發現在家身亡，結束了28年的短暫生命。1月3日是具荷拉的生忌，她的哥哥日前在IG上傳多張妹妹的舊照，向她作最後的祝福，大量粉絲湧入留言。哥哥字裡行間都流露着對妹妹的思念，可見二人之間的好感情。

本月3日是具荷拉的29歲生忌，可惜她未趕及過生日就離開了人世。3日當天，具荷拉哥哥更新IG並上傳了多張妹妹的照片，他講到：「每年這個都會送上祝福，可是這次最後一次祝福了。在那裡，不用擔心任何事，幸福地笑着吧。」傷感的文字可見她對妹妹的想念。照片中的具荷拉帶着笑容慶祝生日，更突顯他失去至親的不捨。不少粉絲都有留言表達對具荷拉的思念，亦安慰偶像的哥哥能夠堅強，儘快從悲傷中走出來。

具荷拉哥哥於妹妹29歲生忌當天，在IG上傳多張舊照。（IG/@prism_i）

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具荷拉生前曾與前男友崔鐘範，因互毆及被威脅公開性愛影片等而鬧上法庭，男方被判一年六個月有期徒刑，緩刑三年。雖然粉絲大眾對判決不滿認為過輕，可是隨着具荷拉的離開，大家亦當告一段落。沒想到崔鐘範竟在前女友離世後一個月，於去年12月30日再向首爾中央地方法院提出上訴，數次對女方造成傷害，被網民炮轟「渣男」。

具荷拉前男友崔鐘範上月尾再上訴，被轟「渣男」。（SEGYE.com）