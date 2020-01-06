【金球獎2020】米雪威廉絲封迷你劇視后　不忘呼籲女性行使自主權

由荷里活外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association, HFPA）主辦的《第77屆金球獎》（77th Golden Globe Awards），於香港時間今早圓滿舉行，而米雪威廉絲（Michelle Williams）就憑FX迷你劇《Fosse/Verdon》勇奪迷你劇組的「最佳女主角」。正懷有第二胎的她以一襲橙色晚裝現身，高貴典雅。

Michelle Williams憑《Fosse/Verdon》勇奪迷你劇組的「最佳女主角」（IG圖片/@goldenglobes）

一向都支持女權主義的Michelle Williams奪獎後，在台上表示很慶幸自己為了演戲而作出的選擇：「亦很高興能生活在有選擇的社會中，因為作為女性，很多發生在我們身上的事情，我們沒有選擇的權利。」並指倘若發生了在自己身上，亦會盡最大努力去過自己的生活，更不忘呼籲女性要懂得行使自主權及投票的權利：「如果不行使婦女應有的選擇權，我根本沒有辦法做到。」

Ellen DeGeneres獲大頒發Carol Burnett成就獎。（IG圖片/@goldenglobes）

另外，公開出櫃的名嘴Ellen DeGeneres獲頒Carol Burnett成就獎，當Ellen上台奪獎時，全場起立向她致敬。她先向受澳洲山火所影響的人士致意，並開玩笑指一早就知道自己會贏得這個獎項，其後便開始談起自己的入行經歷。Ellen表示自己在1994年出櫃後，遇上事業低潮。「當時還是較為封閉的社會風氣中，自己的事業確實是因而觸礁，更有數次被取消電視節目，經歷了許多才能擁有自己的清談節目。」她並感謝大家過去17年來的支持。