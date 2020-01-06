【金球獎2020】華堅馮力士封影帝　《1917：逆戰救兵》奪最佳電影

第77屆金球獎在香港時間今早（1月6日）舉行，劇情組最佳電影、最佳男主角及最佳女主角分別由《1917：逆戰救兵》、華堅馮力士、雲妮絲惠嘉奪得。

劇情組最佳電影由《1917：逆戰救兵》奪得。（網上擷圖）

今年入圍角逐劇情組最佳電影的有，由《1917：逆戰救兵》、《愛爾蘭人》、《JOKER小丑》、《教廷白煙》及《婚姻故事》。最終由《1917：逆戰救兵》奪得。

華堅馮力士憑《JOKER小丑》奪得劇情組最佳男主角。（網上擷圖）

+ 4 + 3 + 2

華堅馮力士︰感謝未婚妻

今年入圍角逐劇情組最佳男主角，分別有《婚姻故事》的Adam Driver、《JOKER小丑》的華堅馮力士、《萬千痛愛在一生》的安東尼奧班特拉斯、《極速傳奇：福特決戰法拉利》的基斯頓比爾及《教廷白煙》的Jonathan Pryce。最終由華堅馮力士奪得，他繼2005年上映的《弦途有你》（Walk the Line），再度封影帝，唯當年華堅馮力士是獲最佳音樂及喜劇類電影男主角。

華堅馮力士答謝導演Todd Phillips時稱他自己是「極度厭煩的人」，但他不敢相信「劇組人員這樣容忍我」。他之後還感謝其未婚妻Rooney Mara，並希望澳洲大火早日撲滅：「希望我們能夠團結一致，並透過此而做出一些改變。」

雲妮絲惠嘉憑《星夢女神：茱地嘉蘭》成劇情組最佳女主角。（網上擷圖）

「BJ」女神雲妮絲惠嘉再封后

至於今年入圍角逐劇情組最佳女主角，分別有《星夢女神：茱地嘉蘭》的雲妮絲惠嘉、《Harriet》的Cynthia Erivo、《婚姻故事》的施嘉莉祖安遜、《小婦人》的茜爾莎羅倫及《爆炸性醜聞》的查理絲花朗。最終由雲妮絲惠嘉奪得。

雲妮絲惠嘉在致詞時，感謝跟她一起入圍的其他女演員，但由於她的致詞過長，管弦樂團開始奏起音樂，但她一於少理。她最後表示互相善待是非常重要。