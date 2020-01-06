曾持股的「聰嫂甜品」全線停業　梁思浩：4年前已經賣晒股份

賭王何鴻燊四太梁安琪與男藝人梁思浩曾經持股的人氣甜品店「聰嫂私房甜品」早前發生管理層糾紛，經多次訴訟後，今日有消息指「聰嫂私房甜品」已經清盤結業。聰嫂私房甜品有限公司的大股東眾敏（香港）投資有限公司，於本年5月入稟，指有人擅自把逾1.9億元，轉帳至朱曉霞和其他公司，令眾敏損失逾1.4億元，因此要求朱賠償。而該入稟狀亦透露，朱在眾敏的董事身份已遭罷免。

梁思浩持股的「聰嫂甜品」今日突然落閘停業。（IG@leung_sze_ho）

據早前新聞報道，聰嫂私房甜品有限公司的大股東董事朱曉霞於去年2019年5月9日入稟高院，要求法庭頒令該公司清盤，於入稟指有人擅自把逾1.9億元轉至朱曉霞和其他公司，令其損失逾1.4億元，因此要求朱賠償。2019年8月份，「聰嫂私房甜品」創辦人「聰哥」林漢聰和梁思浩亦向朱曉霞入稟，追討約1690萬港元。原本案件排期至2月聆訊，5間分店仍然營業中，不過今日（6/1）全線已落閘停業。

聰嫂甜品最高峰時期，在全港有10間分店，至昨日營業的只剩下灣仔、銅鑼灣、深水埗、將軍澳坑口及將軍澳寶琳共5間。（Openrice圖片）

《香港01》就事件致電梁思浩，他接受訪問時說，早於4年前就已將「聰嫂甜品」所有股份售予小南國集團，不過他亦表示願意向「聰嫂甜品」的舊同事提供幫助：「多謝大家一講起『聰嫂甜品』係記得係我，雖然我4年前其實已經賣晒股份，我只係擔心同我做嘢嘅員工，不過佢哋有任何需要，百份百可以搵我幫手。」會否再戰飲食界？他回答：「由於4年前賣股嘅時候有個協議，5年之內，即係直至2021年，都唔可以再做甜品生意，呢個係合約精神，所以就算我想再做飲食，都要過咗2021年先得。」

今日梁思浩也於Facebook專頁發出聲明。（Facebook截圖）

其實「聰嫂甜品」真係好好食，不少人食完都讚不絕口，以下呢幾款係最受歡迎的：