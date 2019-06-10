【流行經典50年】53歲陳雅倫魅力沒法擋　梁思浩爆女神貪靚秘密

有「逆齡女神」之稱的陳雅倫（Ellen）久久未在TVB露面，最近亮相新一集（9/6）的《流行經典50年》中大展歌喉 ，不但與海俊傑甜蜜牽手合唱哥哥張國榮的《只怕不再遇上》，更獨唱了自己的首本名曲《隨便坐》，雖然很久沒有再在觀眾面前大展歌喉，不過她的歌唱實力毫無生疏，果然是新秀出身！現年53歲的Ellen於1985年參加新秀出道，多年來都是美女一名，從未跌過watt，雖然感情路充滿波折，不過Ellen依然魅力十足，就連海俊傑都忍不住開聲說，希望Ellen能做自己的「今世情人」！

已婚的海俊傑則開玩笑指想Ellen做自己的今世情人。（《流行經典50年》影片截圖）

Ellen笑稱，與同屬新秀歌唱比賽出身的海俊傑很有緣分，皆因二人曾失聯一段時間，直到有一次參加活動時在台下聽到海俊傑在台上唱歌才重遇：「係邊個男歌手唱歌咁好聽呢，原來就係呢個靚仔海俊傑，喺個show入面撞番！」Ellen曾多次表示希望能再次拍劇，主持陳敏之問她，如果能合作拍劇，希望拍什麼題材的劇集？「我好想拍一套關於前世今生的劇，可以峰迴路轉，個想像空間都大啲吖嘛！」面對這位凍齡美女，已婚的海俊傑則開玩笑道：「如果有機會畀我揀，前世今生我就唔要喇，我做今世嘅情人得唔得呢？」氹得Ellen相當冧，連番以「多謝」答謝他的抬舉。

陳雅倫（Ellen）與海俊傑甜蜜牽手合唱哥哥張國榮的《只怕不再遇上》（《流行經典50年》影片截圖）

Ellen自出道以來一直都是索女一名，即使歲月流逝，身材和美貌皆保持得相當得宜，就像吃了防腐劑一樣，每時每刻都保持最佳狀態。而她本人亦相當注重自己的儀容，認識她多年的梁思浩都曾經在節目《大家真風騷》中大爆，Ellen和溫碧霞是他最佩服的女藝人：「陳雅倫同溫碧霞，從來你點去search都唔會搵到一張核突或者冇化妝嘅相！連個化妝師都冇見過佢唔化妝，你就知從來都唔會有人見過佢哋唔化妝！」Ellen曾大方分享過自己的「逆齡」秘訣，包括適當的運動和推淋巴，還有戒食紅肉和油膩的零食，另外亦會多喝玫瑰花茶養生。

現年53歲的Ellen保養得宜。（陳雅倫IG：@ellen_chan_nga_lun）

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