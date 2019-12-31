《愛的迫降》南北韓之戀真事改編　孫藝珍玄彬語帶曖昧戀情成疑

韓劇《愛的迫降》以南北韓的禁忌之戀為題材，講述南韓富家女孫藝珍因意外迫降到北韓境内，巧遇北韓軍官玄彬後發生的愛情故事。看似無稽的劇情原來取材自真人真事，並非憑空杜撰。

韓劇《愛的迫降》以南北韓的禁忌之戀為題材，講述南韓富家女孫藝珍因意外迫降到北韓境内，巧遇北韓軍官玄彬後發生的愛情故事。（《愛的迫降》劇照）

從《愛的迫降》展開宣傳已成為網民間的人氣話題，除了因為男女主角是由緋聞情侶玄彬與孫藝珍出演外，劇集既富韓劇一貫的甜蜜劇情，同時利用了南北韓的文化差異加入新鮮感。故事講述擁有豐厚資產的尹世理（孫藝珍飾）因經歷滑翔傘事故而被迫降落到北韓境內，意外被北韓軍官李正赫（玄彬飾）救下，並對外隱瞞其身份，等待適合的時間把孫藝珍送回南韓。

劇情講述兩人以接吻作掩護而逃避追捕（《愛的迫降》劇照）

有網民不禁質疑劇情的可信性，編劇朴智恩則透露《愛的迫降》並非她憑空創作，而是曾參考類似事件。原來在2008年時，曾經有一位南韓女星於仁川划艇時因迷失方向而漂流到北韓岸邊，並與當時遇到的北韓男子對話，最後被北韓警方追捕後逃跑。其實南韓人因海上意外漂流到北韓的故事並不罕見，朴智恩以此作為《愛的迫降》的藍本，並收集更多類似的故事作為素材。

有追看韓劇習慣的女生應該不會對朴智恩感到陌生，她曾經創出過不少大受歡迎的韓劇，如《來自星星的你》與《藍色海洋的傳說》，令人非常期待《愛的迫降》將會為我們帶來怎樣的驚喜。除了劇情備受注目外，兩位主角的緋聞同樣成為話題。

按圖看更多《愛的迫降》的精彩劇照：

+ 6 + 5 + 4

於一月時，有消息指孫藝珍與玄彬同遊洛杉磯，並拜會了女方的父母。戀愛消息傳出後，立刻遭雙方的經紀人公司否認。然而，兩個星期後再度有傳媒拍下兩人於美國同遊超級市場的相片，雖然雙方都強調「不是在談戀愛」，但如此巧合的相遇確是令人難以置信。

此劇是玄彬和孫藝珍繼2018年的電影《智命談判》後再次合作(FB@tvNDrama)

雖然孫藝珍與玄彬一直否認戀情，但在《愛的迫降》的發布會上，兩人的互動總是帶點曖昧的氣氛。此劇是玄彬和孫藝珍繼2018年的電影《智命談判》後再次合作，孫藝珍表示，兩人在接到劇本時並未知道誰是自己的合作對像：「其實演員們會再次合作的機會並不多，而我在接到劇本時就希望李正赫這個角色是玄彬來演。」而玄彬也不約而同地表示「孫藝珍是他希望能再次合作的對象」，讓人期待兩人將會刷出怎樣的火花。