【潮流日常】石原里美教打造完美下顎線條　背肌原來有莫大關係？

日本女演員石原里美（石原さとみ；又譯：石原聰美）憑紮實演技於《朝5晚9》、《高嶺之花》等電視劇獲得巨大人氣，被封做「收視女王」成為現今日本一線女星。現年33歲的她除了俘虜不少男粉絲的心之外，她出眾的外貌亦令她成為不少女生心中的完美女神。豐厚的嘴唇一向都是石原里美的標誌，不過她近日卻在節目透露其實自己非常不喜歡自己的嘴唇，反而最令她自豪的是自己的下顎線條。

豐厚嘴唇一向都是石原里美的標誌，不過她近日卻在節目透露其實自己非常不喜歡自己的嘴唇。（Instagram：@satomisquad）

石原里美非常自己的下顎線條。（Getty Images）

石原里美表示，自己不是天生就擁有完美的下顎線條，是鍛煉了很長的時間才有現時的成果。她分享了如何打造下顎線條的秘訣：「要突出這裏（下顎線）的話，這裏（下顎與頸部之間位置）就必須凹下去才行，要讓這裏（下顎與頸部之間位置）凹下去的話，就需要有胸鎖乳突肌才行！所以想要鍛煉的話，就必須鍛煉背肌。」

她指出胸鎖乳突肌的位置。（微博：@石原里美閒聊會）

她即場示範要如何訓練出背肌。（微博：@石原里美閒聊會）

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她即場示範要如何訓練出背肌，首先握實兩邊拳頭，並將拳頭拉向二頭肌位置，然後頭部慢慢望向左邊，反之亦然。粉絲看完石原里美的下顎線鍛煉秘訣後，紛紛在Twitter轉載一系列的教學，並細心分析胸鎖乳突肌、背肌與下顎線的關係。

粉絲看完石原里美的下顎線鍛煉秘訣後，紛紛在Twitter轉載一系列的教學，並細心分析胸鎖乳突肌、背肌與下顎線的關係。（Twitter：@BU_ONNA）

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