【潮流日常】泫雅IG開心曬鎖骨穿環照引關注　網友：見到都覺痛！

韓國「性感小野馬」泫雅不時在IG與粉絲分享自己的日常生活，亦經常與男友DAWN放閃，幸福滿瀉。泫雅自出道以來一直是潮流的指標，她嘗試過的造型穿搭都會成為大眾的模仿對象之一。昨日（7日）她大曬鎖骨穿環的照片，網民的反應就好壞參半。

泫雅的穿搭打扮一向是大眾的焦點，去年夏天她更帶起一陣碎花熱潮，不時見到商家以「泫雅風」或「泫雅同款」作為賣點，吸引顧客。昨天泫雅在IG上傳幾張自拍，雖然她沒有刻意提及鎖骨上的穿環，但果敢的新造型就立即成為焦點。不少粉絲留言表示「見到就覺得痛」，大讚偶像有勇氣！可是其後網上開始出現不少有關身體穿環，引伸出不少健康憂慮的討論，部份網民擔心年輕人會有樣學樣，忽視了潛在的危險性。

泫雅IG曬鎖骨穿環照，被粉絲大讚勇敢。（IG/@hyunah_aa）

睇泫雅及更多身體穿環韓星：

+ 8 + 7 + 6

身體穿環又稱「身體鑲石」，早在西方社會盛行，近年在香港亦愈趨流行。在身體鑲入底托前，需在皮膚上打窿並切走部分皮肉。由於需要把金屬托植入皮下，與一般穿耳不同，風險相對較高。萬一金屬托位置錯放的話，甚至會壓到身體內的血管或神經線，更有醫生曾講到，發炎的話會有機會生肉瘤及留疤。泫雅的穿環選擇在兩邊鎖骨的下方，雖然並不是穿環師最不建議的肩膀及頸部位置，可是仍存有一定的危險性。由於該位置容易與手袋背帶和胸圍帶碰撞，因此女生尤其要非常小心，亦希望讀者三思而後行。

泫雅一直是不少韓國女生的模仿對象之一，因此有網民擔心部份人會忽略了穿環的危險性。（IG/@hyunah_aa）