Kim Kardashian 6歲女化濃妝孭Hermes袋　網民：想佢變成Barbie？

名媛Kim Kardashian經常都因為出位言行和衣著而頻頻上報，舉手投足都成眾人焦點，絕對是美國數一數二的話題女王。她和美國歌手Kanye West結婚後更愈來愈高調，不但雙雙成為歐美最具話題性的出位夫妻，他們的四個子女亦是大家日夜討論的對象。他們早前因為將已故美國流行天王Michael Jackson所穿過的外套，當作聖誕禮物送給6歲大女North West而被外界狠批過分寵愛女兒，近日North出席活動時的一身奢華行頭亦再度引起網民熱議。

名媛Kim Kardashian和老公Kanye West「愛女無極限」。（Instagram：@kimkardashian）

出身富裕的Kim Kardashian自小享盡榮華富貴，因此定必會用金錢將所有最好的東西留給自己的子女。早前他們一家盛裝出席觀看Kanye West的舞台劇演出時，只有6歲的North身穿全白色晚裝十足一個「小富婆」，而她手拿着的白色Hermes手袋更至少價值7萬多港元，年紀輕輕已經擁有女孩們夢寐以求的名牌手袋，令不少網民留下「我也想做North」、「真是懂得投胎」等的留言。

6歲的North手拿着的白色Hermes手袋至少價值7萬多港元。（Instagram：@kimkardashian）

雖然有人羨慕，但同樣亦有不少批評聲音。熱愛化妝的Kim Kardashian在平安夜更幫女兒set頭、化濃妝、搽指甲油打扮靚靚準備去聖誕派對，卻面對不少網民批評Kim將女兒應有的童年奪去：「她（North）看上去很老」、「幫6歲小孩搽睫毛膏和唇彩？」、「可憐的North，相信她只想像個小孩一樣生活，但她的媽媽卻希望將她變成Barbie」。

網民認為6歲的North已經失去童年。（Instagram：@kimkardashian）

另外，「愛女無極限」的Kim夫婦將以65,625美元投得，已故流行天王Michael Jackson穿過的水晶外套，以及Michael Jackson在《Smooth Criminal》MV中戴過的白色紳士帽當作聖誕禮物贈給6歲的North，被網民批評「窮得只剩下金錢」，亦慨嘆他們兩夫婦過份寵溺子女最終可能會扭曲他們的價值觀，只要有金錢就能擁有快樂。

Kim夫婦將在拍賣會以65,625美元投得的已故流行天王Michael Jackson水晶外套當作聖誕禮物贈給6歲的North。（Instagram：@kimkardashiansnap）

Michael Jackson在《Smooth Criminal》MV中戴過的白色紳士帽亦成為North的聖誕禮物。（Instagram：@kimkardashiansnap）

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