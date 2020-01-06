木村拓哉扮完廚師再扮教官　新劇《教場》專踢走不合格警察？

日本男演員木村拓哉演過無數經典角色，一紅就紅足三十年，絕對稱得上是日劇神話。他早前才在TBS周日劇《Grand Maison東京》（港譯《摘星廚神》）扮演米芝蓮大廚尾花夏樹，而他演出教官風間公親的富士電視台建台60周年紀念的特別劇《教場》亦剛於周末播畢，收視分別錄得15.3%及15%。

木村拓哉於劇中飾演一名冷酷無情的警察學校教官「風間公親」。（黃Viu）

由TBS製作、綾瀨遙主演的《繼母與女兒的藍調》特別篇，收視成績略勝木村的《教場》。（《繼母與女兒的藍調》劇照）

富士電視台開台60周年的特備劇《教場》，剛於周六及周日（4/1及5/1）一連兩晚播出，故事改編自長岡弘樹的同名人氣小說，累積銷量衝破55萬本之餘，更曾獲選為「週刊文春懸疑10佳」第一位，所以早已被評為最期待的改編劇本之一，整個故事以警校為舞台，劇情圍繞學堂的黑暗面，每個學員都各懷鬼胎、明爭暗鬥，為求上位而不擇手段。

《教場》猶如「警校版的《大逃殺》」，圖為有份演出的工藤阿須加。（黃Viu）

木村拓哉於劇中飾演一名冷酷無情的警察學校教官「風間公親」，他堅信物競天擇、適者生存，因此警校並不是用於培訓優秀警官，而是為了淘汰不合格的警察而存在。至於劇中的90位學生，面對這位魔鬼教官猶如進入了生存遊戲，力有不隸隨時無得留低，可說是「警校版的《大逃殺》」。

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木村拓哉出道三十年來首次以白髮造型拍劇。（黃Viu）

《繼母與女兒的藍調》賀年版收視略勝

值得關注的是，木村拓哉出道三十年來首次以白髮造型拍劇，在宣傳海報上的他更見到雙眼眼珠明顯有不同，原來是因為原著曾提及主角的右眼就像假眼一樣、無法對焦，因此他為了演好角色下了不少苦功，放棄自己的帥氣模樣。另外，此劇演員陣容鼎盛，包括上位小花川口春奈、憑《大叔的愛》爆紅的林遣都、工藤阿須加、葵若菜和井之脇海等人，以及前AKB一姐、近日忙於為晨間劇開工的大島優子，亦有份參演。有興趣的觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。另一方面，由TBS製作、綾瀨遙主演的《繼母與女兒的藍調》，上周四（2/1）播出的賀年特備劇，收視為16%，略勝《教場》的15.3%及15%兩集收視。

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