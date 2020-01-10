【開心速遞】周梓盈最後一次亮相　劇組咁樣交代「垃圾清」離開？

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一星期播足七日，劇情更是層出不窮，亦間接捧紅了不少CP，其中「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑彈出後，近期最受歡迎的又有「垃圾清」周梓盈和「Terry」李偉健這對「鬥蠢」新CP。不過，周梓盈日前卻突然在IG上宣布離開TVB，而今晚（10/1）一集好可能就是「垃圾清」最後一次在《愛．回家之開心速遞》中亮相。

好唔捨得周梓盈。（IG截圖@tszying_ty）

今晚播出的一集主題為「我的鬼神男友」，主要講述周梓盈飾演的「垃圾清」為鍛鍊演技搵「Terry」排戲，不過此舉就令到身邊的人都誤以為她「撞邪」真的有一個鬼男友，本來的男朋友也因此而極速與她分手。後來當「Terry」與「垃圾清」在海灘排戲時，「大小姐」、「送水輝」和歐瑞偉飾演的「KC」趕到，才發現大家都擺了烏龍。想不到劇情竟然沒有交代「垃圾清」去向，未知是否周梓盈走得快以致劇組來不及寫劇本。到底今集是否「垃圾清」最後一次亮相？《香港01》記者向周梓盈查詢，惟她未有回覆。

《愛．回家之開心速遞》劇集截圖：

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