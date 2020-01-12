【多圖】日本狗主月花7萬讓愛犬歎冷氣　狗狗上節目反令主人出醜

愛狗一族對家中寵物犬，很多時會用盡心血金錢，給牠們一個安樂窩，日本有狗主為愛犬打造了一個寬敞舒適的飼養空間，甚至有中央冷氣系統，讓狗狗不怕熱親，想不到狗狗在上節目時突然發情，更讓主人松尾先生大出洋相，對愛犬只能說句又愛又恨。

松尾先生帶同愛犬RUKU上節目，想不到狗狗卻令他大出洋相。（Youtube影片截圖）

日本節目介紹一位富貴狗主松尾先生，他飼養了一隻大型犬RUKU及一隻細細隻的貴婦狗MARON，兩隻狗狗都是主人命根，只是一到發情期，在鏡頭前做了一些出格的事情，讓主人松尾先生無地自容，相當尷尬。該集節目其實是介紹松尾先生為愛犬設計的生活空間，500呎的大廳，除了梳化及一部平面電視，幾乎沒有其他雜物，目的是讓狗狗有更多活動空間，對於在寸金尺土生活的香港狗主，只有羨慕的份兒。

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松尾先生另一隻愛犬貴婦狗MARON。（Youtube影片截圖）

松尾先生另一個愛狗表現，是他裝設了中央空調，令屋內每個角落，都維持在涼浸浸的舒適溫度，全年無休，雖然狗狗感覺很舒服不怕熱親，但冷氣費用亦相當驚人，每月要7萬日元(約5千港幣)，松尾先生對愛犬確是一擲千金。不過節目中大狗RUKU卻突然發情，將主人撲倒，並將前爪按在主人身上，狗狗的下半身貼著主人前後搖動磨擦，令主持人笑到現腹肌。松尾先生幾經辛苦制止了狗狗，但他行近狗狗的大床時，RUKU再次撲向主人，令松尾先生一臉痛苦狀，連節目主持也笑著說「別在這種地方搞，夠了」，本來介紹富貴狗屋，想不到突發情況令網民錯晒重點，確是始料未及。