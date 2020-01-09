【多圖】日本夜店女帝月入250萬　外貌身材力壓暗黑黃翠如

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日本節目《霜降明星的Ateminage》，近日直擊靜岡的夜店，並訪問了店內排名第一位的陪酒女郎，她比起排第2位，外貌酷似黃翠如的陪酒女郎，月入足足高出150萬日元，堪稱夜店女帝，但她的年紀卻並非青春少艾，究竟她憑什麼可以成為店內的頭牌，下文為大家娓娓道來。

日本節目《霜降明星的Ateminage》，主持人直擊靜岡的一間夜店。（Youtube影片截圖）

23歲的陪酒美少女，原來是一名大學生。（Youtube影片截圖）

日本夜店是男士的銷金窩，為博紅顏一笑，往往不惜一擲千金，所以當紅的陪酒女郎，全部收入不菲。日本節目《霜降明星的Ateminage》，直擊靜岡夜店紙醉金迷的情景，更跟內裡的三位陪酒女郎進行訪問，有一位23歲的女大學生，外貌清純，身材惹火，入行只得2年，是不少客人的寵兒，至今有恩客15人，而節目中男主持人跟她言談甚歡，氣氛融洽。

店內排第2位，外貌酷似黃翠如的陪酒女郎，靚到Dum一聲。（Youtube影片截圖）

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不過比起28歲，外貌酷似黃翠如，店內排名第2位的陪酒女郎，卻是小巫見大巫，暗黑黃翠如入行6年，身材纖瘦，體態婀娜，穿上白色高叉晚裝，大晒一雙修長美腿，她有100名恩客，而手機中的客人名單多達700人，每月收入100萬日元，但排名第1位的夜店女帝，月入250萬日元，究竟她有何過人之處？下圖有她的詳盡介紹。

夜店女帝究竟長得什麼樣子？好期待。（Youtube影片截圖）

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