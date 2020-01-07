【多圖】48歲藤原紀香上節目外貌崩壞　暴肥現雙下巴粉絲震驚

曾幾何時，日本女星藤原紀香是性感女神的代名詞，身材惹火，風情萬種，曾拍過多齣日劇，而港人最熟悉是她跟郭富城合作的電影《雷霆戰警》，更跟城城傳出緋聞，不過女神在經歷過情傷、失婚，事業不如意後，曾一度暴食至體重失衡，直至2016年跟男星片岡愛之助結婚後，才回復狀態並半裸拍攝劇集，但在近日的賀年節目中，她再一次暴肥變成大媽，令粉絲瞬間崩潰。

藤原紀香在2000年拍攝《雷霆戰警》，外貌還是很養眼。（網上圖片）

藤原紀香21歲時參加「日本小姐」奪冠出道，身材誇張，有少許肉地的她，比起其他纖瘦女星，更多了一份幻想的空間，藤原紀香是日劇常客，拍過《同一屋簷下2》、《戀愛世紀》、《新聞女郎》，而她最為人熟悉的電影是《貓之眼》，飾演大家姐來生淚，緊身衣的造型，至今仍是港人的集體回憶，在2000年她再拍攝了《雷霆戰警》，跟男主角郭富城一度傳出緋聞。

藤原紀香上賀年節目，樣子已變成大媽。（網上圖片）

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不過藤原紀香的感情生活，卻並非一帆風順，她在2009年跟男星陣內智則離婚，在2013年又跟證券分析師男友分手，加上人氣開始下滑，事業愛情兩失意的她，壓力爆煲而暴食，之後被媒體揭發她身材走樣，甚至胸部嚴重下垂，幸好在2016年終於找到適合的另一半，跟曾演出《半澤直樹》的男星片岡愛之助結婚，藤原紀香收拾心情後，外貌亦回復最佳狀態，拍攝日劇《不眠的真珠》，劇中她還有不少半裸床戲，可惜仍未能挽救到她的事業，近日藤原在賀年節目亮相，被網民發現她身材暴脹，而且有雙下巴，樣貌還十分蒼老，粉絲見到昔日性感女神變成大媽，紛紛感到又震驚又心痛。