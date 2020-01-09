【多圖】日本整人節目扮招募新人　水著倒立不及胸壓評審？

日本綜藝節目《男女糾察隊》，不時有大型的整人企劃，男女紅星被整蠱已經是常事，近日節目魔爪伸向一班發明星夢的女素人，聲稱招募女星加入節目，要她們拍片自我介紹，再在現場進行天才表演，當然所有事情都只是整人環節，但這班女孩子卻是使盡渾身解數，仲有不少性感出位的演出，下文為大家盡數她們的騎呢招數。

日本節目《男女糾察隊》的整人企劃，扮召募新人竟然看到人生百態。（Youtube影片截圖）

節目先揀選了81名應徵者，她們要自拍一段自我介紹的短片，並要展示自己的才藝，再在當中選出12位素人，進行面試。單是首個階段，一班女孩子已經瞓身博盡，其中有位27歲的參加者，穿上淡黃色的比堅尼，表演半裸抽紙巾，即是將身體下方的紙巾快速抽走，卻要避免走光，如此騎呢卻順利入圍第二輪的面試。另外，還有19歲的安倍乙，以扮鬼臉入圍，至於26歲的美少女小島，直接在幕前寬衣解帶，她的賣點就是她纖瘦健美的身材，最終亦順利入圍。

+ 9 + 8 + 7

到了面試環節，再要淘汰9名參賽者，由於競爭激烈，所以一班女孩子都用盡各種手段，而性感健美的小島，在面試時同樣穿上比堅尼上陣，但她竟然是表演倒立吃麵，不過觀眾似乎錯重點，留意了其他地方。至於另一位入圍者安倍乙，只是表演拋波，但她連番失敗，激動下淚崩，獲得主持同情闖入決賽。最後一名入圍者卻不用賣性感，更盜用了其他人的技能，最後卻以騎呢取勝，下圖有最後一名入圍者的特殊技能。

有美女素人表演三級技能。（Youtube影片截圖）