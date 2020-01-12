泰國Cosplay達人神還原《獵魔士》　網民激讚：點解可以咁有創意

由「超人」Henry Cavill主演的Netflix原創史詩式奇幻劇《獵魔士》（The Witcher）自上月推出後，人氣一直高企，更成為2019年度最受歡迎的劇集。劇集改編自波蘭國寶級作家Andrzej Sapkowski的同名小說系列，因為太受歡迎在2007年製作成風靡全球的電子遊戲《巫師》，更吸引到全球的Cosplay迷扮演「獵魔士」這個超型角色。

《獵魔士》由「超人」Henry Cavill主演，並於去年年尾在Netflix上架。（Netflix圖片）

雖然Cosplay角色看似簡單，但要扮得唯妙唯肖的確需要花很多時間、心思和金錢。來自泰國曼谷的Cosplay達人Anucha Sangchart（Cha）就以超低成本Cosplay而在網上爆紅，更開設了「Lowcostcosplay」的Facebook專頁，火速吸納到近460萬粉絲。最近Cha就以超低成本Cosplay了《獵魔士》中的兩位主角「Witcher」（Henry Cavill飾）和女巫Yennefer（Anya Chalotra飾），還有在劇中出現過的兩隻怪獸Kikimora及Striga，隨即掀起劇迷的熱烈討論！

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Cha Cosplay「獵魔士」就運用了地拖來用做白色假髮，並用地拖棍來扮「獵魔士」的劍，再以防滑枱墊裁剪成盔甲。至於扮演Yennfer，Cha就運用了超凡的創意，將一大包正方型紫菜，剪成Yennefer在劇中戴上的黑色通花眼罩及性感晚裝！另外，Cosplay怪獸Kikimora就特別地找來兩隻巨型大頭蝦，並剪掉蝦鉗，扮成Kikimora的魔爪。而扮演Striga就以黑色膠紙貼滿全身，絕對是為藝術犧牲！單單是這系列Cosplay照，已經獲得4千多個讚好，更獲劇迷及粉絲大讚「創意無人能及」、「天啊！簡直是鬼斧神工！」、「點解可以咁有創意？！」

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