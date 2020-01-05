【獵魔士】三線敘事方式被指劇情混亂　時間軸大公開一睇即明

Netflix製作的史詩式奇幻劇《獵魔士》（The Witcher）上架兩個星期多，便獲劇迷譽為最拍得住神劇《權力遊戲》的劇集，更打入2019年Netflix上最多人看的劇集三甲。雖然劇集在爛番茄的劇迷評分指數高達93%，不過專業劇評人卻只給61%，原因是劇中的時間軸頗為混亂，更有人直言如果沒有看過原著小說的話，只會看得一頭霧水。

《The Witcher》已於上月20日在Netflix上架，第二季即將在2月開始拍攝。（Netflix圖片）

由「超人」Henry Cavill主演的《獵魔士》改編自波蘭國寶級作家Andrzej Sapkowski的同名小說系列，因為太受歡迎而在2007年製作成風靡全球的電子遊戲《巫師》。劇情主要圍繞「獵魔士」Geralt of Rivia（Henry Cavill飾）逃不過命運主宰，不但被捲入一場複雜的陰謀，同時要保護公主Ciri（Freya Allan飾），而當中涉及多個角色之間的權鬥。

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可惜，對於沒有看過小說或者玩過電子遊戲的觀眾，很可能會對劇情感到困惑，因為劇集以三線敘事的方式進行。這個做法被劇評人批評劇組沒有花時間去建立這個龐大的奇幻世界觀，最重要的是時間軸非常亂。事實上，有不少劇迷都在討論區直言看不懂劇情，亦有人表示這三條時間軸的部份時序並不是同時間發生的，對於大家的困惑，Netflix日前就發布了劇集正式的時間軸，為大家解開迷思。

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