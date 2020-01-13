【多圖】女星加藤紗里明言只對有錢人感興趣　榨乾丈夫離婚勁拜金

日本女星加藤紗里，去年11月才宣布下嫁地產富商，但不足3個月已經閃電離婚，而她的理由更是赤裸裸地說「只對有錢人有興趣，無錢就只有離婚」，更恐怖是她在婚前已經花掉了丈夫1億日圓，而婚後一星期丈夫勸他不要像婚前揮霍，加藤紗里指對方等於結婚詐騙，所以當時已經馬上分居，如此想來，跟她離婚可算是不幸中之大幸。

加藤紗里近日宣布跟結婚3個月的丈夫離婚，並指對方婚姻詐騙。（加藤紗里IG圖片）

加藤紗里揚言只對有錢人有興趣，無錢就只能離婚。（加藤紗里IG圖片）

女星下嫁富商，其實不是新鮮事，但講到明為錢而結婚，相信只有日本是非女星加藤紗里，29歲的紗里，曾跟日本男星狩野英孝傳出緋聞，她去年5月跟36歲的地產富商男友交往，到11月已經宣布閃電結婚，想不到她「結婚快，離婚更快」，婚後不足3個月已經離婚，而更令人嘖嘖稱奇，是加藤紗里婚前已花掉了丈夫1億日圓，不時在網上大晒她的奢華生活，買名牌包包、揸遊艇等，更被網民指罵她是拜金女，但之後的發展更令人萬分驚訝。

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加藤紗里近日拍片宣布離婚，並指丈夫婚姻詐騙，原來婚後丈夫勸她不要像婚前的揮霍，她即表示「只對有錢人有興趣，無錢就只有離婚」，所以她在結婚一星期已經分床瞓，之後更進入分居階段。不過加藤紗里未有因為離婚而影響心情，更在Instagram大晒跟一名年輕男子合照，又一起去環球影城，加藤紗里已澄清該人不是前夫，只是她相當享受其他男性追求，加藤紗里離婚後，已即有新歡現身，看來不愁寂寞。

加藤紗里生活奢華，而且最愛展示名牌曬命。（加藤紗里IG圖片）

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