【多圖】日本節目被轟虐童　4歲小孩獨自走8km心靈恐受創？

日本節目經常有小孩獨自完成任務環節，聲稱能培養他們獨立應付危機能力，而近日播出的日本綜藝《はじめてのおつかい》，卻被指虐待兒童，要一名4歲小孩悠登，在風雨中行足8km，節目組有疏忽外，悠登的媽媽更被指是罪魁禍首，下文揭開悠登媽媽連累兒子的過程。

日本節目要4歲小童獨自完成任務，卻被網民指虐童。（Youtube影片截圖）

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近日播出的日本綜藝節目《はじめてのおつかい》，需要4歲的男童悠登獨自完成任務，卻因悠登媽媽的疏忽，令小朋友陷入恐慌。節目安排就讀小學的悠登姊姊，謊稱在學校排練音樂劇，卻遺留了樂譜和劇本在家，悠登接到姊姊電話後即通知媽媽，而悠登媽媽表示忙碌中，交託悠登送回東西給姊姊，而由家中出發到學校，大約要行2km。

4歲的悠登有兩位姊姊。（Youtube影片截圖）

悠登穿上小雨衣，在風雨中浩浩蕩蕩步行到姊姊的小學，途中要過馬路及穿過田野小路，悠登無驚無險到達學校，更獲老師讚賞他叻仔，但姊姊卻發現悠登只送來了樂譜，卻帶漏了劇本，原來悠登媽媽一時大意忘記了，可是悠登卻覺得是自己的錯，堅持返回家中再送一次劇本到學校，此時的悠登是半跑半走的回家，顯得十分焦急，而見到媽媽更大哭起來。之後悠登再送劇本到學校，雖然最終順利完成任務，但總共來回步行了8km，以一個4歲小孩，加上天雨地滑，其辛苦危險可想而知，而節目播出後，電視台更被網民抨擊虐童，看來節目組要好好檢討內容。