Anson Lo出Solo歌向姜濤偷師叫聲師兄　對方竟然咁樣反應？

Anson Lo（盧瀚霆）周一（13日）跟姜濤一同出席活動，他透露即將推出自己的Solo歌，原來這歌是他也有份參與創作，所以感覺特別，「每一個beat同melody都好代表到自己個人風格，我自己想首歌係點樣，都擺晒落首歌度，所以係一件好personal嘅事。（快歌？）係一首比較有氣勢嘅跳唱歌。」問到跟他一向感情要好的姜濤會否客串MV，姜濤笑言：「呢個係佢最personal嘅MV，邊個都唔可以客串！」

Anson Lo表示姜濤也有向他分享自己的錄音經驗。（梁碧玲攝）

Anson Lo爆原來姜濤在過程上也有幫忙，他說：「佢有客串喺個過程當中，佢客串喺錄音嘅過程點樣幫我，因為錄音嘅時候佢有一兩次都上咗嚟探班，佢有教我點樣去錄音。（姜濤：嘩，教？）咁真係有啊嘛。」他叫姜濤一聲「師兄」時，姜濤忍不住大笑出來。

Anson Lo指新歌是關於他這陣子的個人感受。（梁碧玲攝）

Anson Lo現正拍新劇《男排女將》，他透露劇集拍了三分一，他笑言：「而家就處於朝早日日凌晨就要起身打波嘅狀態。（會騷肌？）都會啊，而家拍咗一場騷咗㗎啦，就係喺更衣室裡面沖涼，但係嗰場就好短嘅，所以一閃而過，一秒即逝，所以唔會睇到好多唔應該睇到嘅嘢嘅。」為什麼這樣說，Anson Lo解釋每次要拍「除衫」的鏡頭都會好緊張，「好驚嗰日唔夠多嘢睇，影響觀眾視線」。

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