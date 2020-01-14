劉愷威、吳家樂無懼歲月　卻不敵呢位50歲藝人真正「零走樣」

現年45歲的劉愷威前年與內地女星楊冪離婚後各自各精彩，雖然多了留在香港照顧女兒「小糯米」，不過依然較少機會見到他公開落面。近日適逢「TVB第七期藝員訓練班」25周年，劉愷威與一眾訓練班同學抽空出席聚會，當中亦有不少熟悉的面孔，例如吳家樂、張松枝、陳彥行及梁雪湄等，令不少網民大呼舊時回憶返晒嚟！

劉愷威、吳家樂、張松枝、陳彥行、梁雪湄、鍾潔怡、陳紀匡及朱樂輝等TVB第七期藝員訓練班同學出席聚會。（Instagram：@koei_koei）

梁雪湄在Instagram分享數張25年前藝員訓練班的照片，25年後的他們都已經差不多40歲有加，但梁雪湄、陳彥行、鍾潔怡等女士們仍美貌依舊，而男士們則個個愈來愈有型！劉愷威雖然已經45歲，但都keep得好好媲美一眾年輕小鮮肉，因此多年來常被指疑似外貌升級，可見保鮮力十足。至於現年47歲的吳家樂則依然眼仔碌碌非常精靈，留鬚後更充滿男人味，擺回當年的甫士毫無違和感，彷如回到25年前一樣！

劉愷威（左）、吳家樂（右）和朱樂輝（中）的舊照。（微博圖片）（Instagram：@koei_koei）

三人都成熟了不少。（Instagram：@koei_koei）

不過他們始終都不及當年十惡不赦的「TVB御用奸人」張松枝，現年已經50歲的他與當年的帥氣模樣依然未有太大分別，皮膚曬黑後反而更突顯男人味！數年前他更被廣大網民大讚與韓國演員宋仲基和孔劉撞樣，因此被封做「港版宋仲基」及「港版孔劉」，可見張松枝的顏值確實很大家喜愛。除了顏值零跌watt之外，張松枝近年轉拍電影後發展得順風順水，近日更在ViuTV電視劇《黑市》做單元男主角，因精彩演繹殺人犯的內心戲而引起網民熱烈討論。

張松枝（左）和吳家樂（中）年輕時已經好靚仔。（Instagram：@koei_koei）

大家都keep得好好！（Instagram：@koei_koei）

張松枝曾被封做「港版宋仲基」及「港版孔劉」。（Instagram：@deon_cheung）

劉愷威VS吳家樂VS張松枝 邊個贏？

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