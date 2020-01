陳康健離巢TVB旺角街頭賣唱：觀眾畀我嘅錢係有愛同尊重

參加無綫(TVB)歌唱比賽《超級巨聲》而入行的陳康健,唱功非常了得,可惜加入TVB後一直未有機會發揮。上年年尾,陳康健在社交平台上宣布離巢,結束與TVB十年的賓主關係。康健曾表示離開TVB並沒有為生活帶來負擔,因為收入來源主要是教唱歌和busking。近日發現陳康健在旺角街頭賣唱,他拿起結他,自彈自唱Beyond名曲《光輝歲月》,吸引了半百名途人圍觀,更有不少人上前放低錢。

康健在旺角busking。(林通賢攝)

相比起在無綫拍劇的日子,陳康健更享受在街頭busking的生活:「我覺得我自己係一個歌者、藝術家,鍾意做自己喜歡嘅事。Busking嘅世界,同TVB嘅世界的確係有分別,做TVB藝員或者歌手,可能有冇得唱歌、唱啲乜嘢歌,都未必到你揀。在TVB台上嘅感覺,唱起上嚟,我望唔到觀眾對眼,因為台下好黑。而優點可能係專注一啲、音響好啲,畀多啲人聽到。Busking就真係好自由、好隨心。你接觸到嘅人,佢畀返鼓勵你。你望到佢哋,知佢哋諗乜嘢。我鍾意唱乜嘢就唱乜歌,冇任何枷鎖。」

康健在TVB客串過不同劇集。(《我瞞結婚了》電視截圖)

陳康健將在TVB做歌手比喻成高級餐廳,,而Busker就是大排檔,兩者各有好處:「可能如果有一日喺TVB做佢哋嘅歌手,對比busker嘅話,我感覺TVB歌手就係高級餐廳,食飯要有dress code、着靚靚。做busker就好似落咗大排檔,好熱鬧同埋溫暖。邊樣好食?兩樣都可以好好食,煮嗰個人煮得好食就好食,煮得難食就難食。做唱歌的,無論是高級餐廳嘅歌手,還是大排檔的busker,我覺得自己喜歡音樂、唱歌,是一生不變的。」

歌唱比賽出身的康健非常熱愛唱歌。(IG/ @oilchan329)

康健現在能將自己的興趣變成工作,賺回來的一分一毫都來得更有意義和滿足感:「Busking帶嚟嘅收入一定係比做任何嘅工作更有滿足感,因為收嘅每張20蚊都係帶着觀眾的愛、尊重和祝福,同時間我又好想為香港人,用我嘅歌聲撐住佢哋。真正喜歡做的事,由細到大都係一個歌手,希望我嘅歌聲可以穿透喺每個人嘅世界同埋心中。That's why I am doing busking. And I looking forward。」