IU與家人同遊西班牙　一張相看出家庭中的差別待遇？

韓國女歌手IU完成巡迴演唱會及韓劇拍攝後，終於有休息的時間。日前（13日）她在IG上傳與家人同遊西班牙的旅行照，照片中的IU滿面笑容，似乎非常享受旅行時光。不過眼利的粉絲卻發現，從照片竟看出IU對家庭中各成員的差別待遇？

IU向來非常保護家人，因此從來沒有正式公開過父母及弟弟的照片，不希望自己歌手的身份，為他們帶來不便。因此這次IU上傳西班牙的旅行照時，也非常貼心為家人「遮樣」，並寫上「mom」、「dad」和「bro」以作識別。不過有粉絲就發現，IU替父母以愛心遮樣時，卻只在弟弟的臉上隨便畫一個圓圈，完全就是現實中「姐姐嫌棄弟弟」的概念，被粉絲大讚可愛。

IU在IG上傳與家人同遊西班牙的照片。（IG/@dlwlrma）

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又名「人間天使」的IU出名愛錫粉絲，當然與家人的關係相當好。出道11年的她，兒時家境窮困，被迫與家人分開居住。長大後，成功出道走紅的IU不斷做善事外亦背起養家的責任，為家人帶來最好的生活，絕對是韓國演藝圈的孝女典範之一。而IU和弟弟的關係當然亦非常好，除了負責起弟弟的零用錢外，不時互相嫌棄的模樣也非常真實。

IU為父母加上愛心時，卻只在弟弟的臉上隨便畫一個圓圈。（IG/@dlwlrma）