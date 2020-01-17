美國品牌推出煲劇必食雪糕　「Netflix & Chill'd」新口味超驚喜

現今影視串流平台已經成為大家生活的一部分，雖然有Apple TV+及Disney+加入戰團，Netflix仍然深受年輕人歡迎。外國早前就興起「Netflix & Chill」這個術語，相信大家都知道術語並不是字面上那麼簡單，背後其實隱藏着「性暗示」，不過現時都有很多劇迷都唔理啦咁多，並當作輕鬆煲劇的意思。為了提升煲劇樂趣，美國雪糕品牌Ben & Jerry's就跟Netflix合作推出了一款專門為煲劇而設的雪糕新口味，更名為「Netflix & Chill'd」！

美國雪糕品牌Ben & Jerry's跟Netflix合作推出一款專門為煲劇而設的雪糕新口味「Netflix & Chill'd」（IG圖片/@benandjerrys）

今次Ben & Jerry's推出的新口味是花生醬雪糕配上鹹甜脆餅和軟芯朱古力布朗尼，鹹鹹甜甜的味道絕對適合煲劇時享用，更標榜是為追劇期間帶來最放縱的味道，品牌總裁Matthew McCarthy接受訪問時表示知道有很多人在煲劇期間都會食薯片類及雪糕：「這是Ben & Jerry's跟Netflix之間最完美得配搭，希望能夠為全球數百萬粉絲帶來味蕾上的衝擊！」品牌亦顧及到對奶類製品過敏、素食人士及修身中的劇迷而推出非乳製品版本，亦會在全球20對各過家出售，售價5.48英鎊，約55港元。另外，品牌為了更加滿足到劇迷的需要，在官方網站推出問卷，根據劇迷的喜好而挑選出最能夠跟「Netflix & Chill'd」一齊品嘗的味道。