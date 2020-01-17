屯門娜娜IG性感戰衣出自韓國潮牌　Red Velvet、TWICE都着過

被網民笑稱「大媽」的娜娜，不時在屯門公園開騷，打扮性感，哄得Happy伯和一班老人家非常開心，近日更被人翻出她的IG，其追蹤人數已在短短幾天內急升超過8千人，人氣爆棚！有眼利的網民更發現，原來娜娜部份戰衣並不是來自淘寶，而是來自Red Velvet及TWICE等人氣偶像也穿過的韓國潮牌。

娜娜不論開騷與否都打扮清涼，IG上也不乏大量性感照，每套衣服都非常能夠突顯她驕人身材，向支持者大派粉絲福利。講起「屯門大媽」難免會聯想起內地，可是相信大家也想不到，娜娜的性感戰衣原來不是一般的淘寶貨，相反卻是來自韓國的潮牌GANGYOUNGS（強煐）。強煐於2016年創立，是一個非常新的衣服品牌，主打90年代復古玩味風，亦有結合中國風的元素，類似品牌Dollskill。不過強煐的衣服偏性感，只有果敢和身材好的女生才能完美駕馭，深受外國女生歡迎。

娜娜IG上不少戰衣均是來自強煐，相信品牌的風格非常得她歡心。（IG/@ jade_lamb）

屯門娜娜性感戰衣價值幾錢？

+ 14 + 13 + 12

強煐作為韓國品牌，TWICE、Red Velvet和Nine Muses等韓國女團都曾經穿着過。可是女團偶像則會加配其他配件，減低品牌衣服的清涼程度，就像TWICE多賢一樣，在吊帶背心連身裙內加上彩色T-Shirt，立即可愛度大增！至於像娜娜一樣擁有火辣身形的話，當然不用吝嗇好身材。強煐雖為潮牌，但其衣服定價介乎5萬韓元（約335港元）至8萬韓元（約540港元）不等，更設全球運送，大膽的女生絕對可以與娜娜來一個同款Get。

Red Velvet Joy也曾穿過同一品牌的連身裙，性感之餘也不失少女味。（IG/@ redvelvetoutfit）

睇更多韓星穿搭照：