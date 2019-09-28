TWICE打歌服被批太膠要靠顏值搶救？　盤點歷代失手造型

韓國女團TWICE推出新歌《Feel Special》後，8位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢和彩瑛亦隨即開展打歌宣傳活動。而這次回歸大玩華麗風，因此每個造型都備受關注。可是暫時來說，粉絲就似乎不太滿意造型師的創意，令TWICE被批打歌服過份「膠化」。

日前（26日）TWICE現身音樂節目《M Countdown》時，淺藍淺紫色系的造型就被批評極似睡衣，給人廉價的感覺，當中以人氣王多賢的打扮為最多負評。多賢當天身穿透視的藍色長褲，被網民狠批塑膠感極重，完全與時尚沾不上邊。幸好多虧多賢的高顏值成功把衣服救回來，出名皮膚白，綁起雙麻花辮的她更被大讚美如迪士尼動畫《魔雪奇緣》中的Elsa，順利解決是次的造型危機。

TWICE打歌服最近頻頻被批，粉絲都表示失望。（Twitter/@ MnetMcountdown）

這次多賢的造型被批大出事，下身的長褲更被形容過份膠化。（OSEN）

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TWICE每次回歸都落重本，可是每次成員們的打歌服都備受粉絲批評。上次《FANCY》因裙太短，頻頻出現走光危機令粉絲非常激氣外，這次《Feel Special》的打歌服暫時也未見好評。昨天TWICE登上《Music Bank》舞台時，身穿的銀黑色打歌服正是由品牌Fleamadonna和F9ISSUE特別訂造。不過粉絲的反應卻不太正面，質疑設計毫無驚喜，無法突出8位成員的優點外，定延的造型更是非常老氣。

TWICE一身的打歌服原來要特別訂造？（FB/@twicetagram）

按圖睇TWICE歷代失手造型：