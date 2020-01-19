【絕代雙驕】胡一天英拔型爆登場　劇情忠於原著古龍迷睇得過癮

不少觀眾都喜歡收看由武俠小說改編拍攝的電視劇，就好似2017年內地推出新版的《射鵰英雄傳》大受歡迎紅遍兩岸三地，其中受歡迎原因無非就是選角合適與大部份故事忠於原著。而近日內地方面在相隔14年後（2018年拍攝）推出全新一版古龍著作小說《絕代雙驕》，沒想到剛播出不久大獲好評，其中最主要原因都是因為劇集還原度高，令觀眾在收看的時候特別有代入感。

另外，《絕代雙驕》是小鮮肉胡一天首部擔正的古裝劇，但沒想到在第一集的時候他就已經領便當死了，虐心的劇情看到不少觀眾爆喊。不過身為男主角的他又怎麼會如此短命呢？其實他在此劇是一人分飾兩角的，分別是有「天下第一美男子」之稱的江楓以及他的雙胞胎兒子之一花無缺。

胡一天在劇中一人分飾兩角。（《絕代雙驕》微博圖片）

在舊版的《絕代雙驕》中，以1999年林志穎﹑蘇有朋與2004年謝霆鋒﹑張衞健版為例，他們的劇情故事一開始就已經與原著不一樣。前者開端就著重介紹移花宮，並且將邀月宮主描寫成與燕南天有一段情，改編幅度都頗大。而後者一來小魚兒與花無缺就已經長大成人了，完全沒有交代他們父母親江楓與花月奴的愛情故事，這一版與原著出入更大。

但新版的《絕代雙驕》就非常貼近原著。一開始江楓（胡一天）就帥氣登場，騎著馬車在一條舊的山路上勿勿地行駛。突然眼見有一隻公雞現身在此道路上，他見不妥又轉而改道突然見到一頭黑豬，原來雞與豬就是江湖上人稱的「十二星相」之一。之後鏡頭一轉有人偷襲馬車內的婦人，此人就是江楓的愛人花月奴，於是她就使出「移花接玉」武功嚇退敵方，並講出：「我不殺你們是為了我肚子裡面的孩子積陰德，滾。」充分交代花月奴在當中扮演的角色，對白都幾乎忠於原著。在原著中花月奴就講出：「我要為孩子積點陰德，你們……你們快走吧！」

胡一天飾演的江颯非常帥氣逼人啊！（影片截圖）

花月努在劇中亦有充分交代。（影片截圖）

除此之外，移花宮的部份亦同原著一樣，在花月奴與江楓垂死之際時憐星宮主就出現，並表達了自己與姐姐邀月宮主對他的愛。之後逼使花月奴自殺，而江楓又跟著隨她去，她們姐妹二人就抱走他們其中一個兒子，並留下移花宮的記號讓江楓的好兄弟燕南天抱走另一個兒子，如此一來就達到她們的目的。之後故事就順利展開集中在長大後的小魚兒與花無缺的身上。劇情的拍攝編排﹑對白都跟足原著，所以在觀眾的角度看來是特別有代入感。

移花宮的記號。（影片截圖）

另外，在選角方面網友亦激讚，江楓被稱為「第一美男子」，胡一天出演這個角色非常合適。外形出眾帶有書生氣質再配上188CM高挑身材的他，穿著一身白衣出場帥氣逼人，一舉一動都非常有魅力，難怪他能吸引三個女人喜愛。飾演江楓的胡一天雖然在第一集就死亡，其實只不過是他在這一個角色需要提早領便當而已，他在劇中飾演的花無缺之後會經常出現。

首集劇情網友就讚不絕口，看來這一版《絕代雙驕》有望紅遍兩岸三地，成為爆紅劇集絕不是難事。網友在微博留言說：「挺吸引人的」﹑「對原著更是神還原」…古龍迷都看到喜極而泣。

花月奴與江颯最終齊齊死去了。（影片截圖）

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