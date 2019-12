倪晨曦62歲媽媽奪美國選美比賽冠軍：她整個人都在發光

倪晨曦(Elva)樣靚身材正成功俘虜不少粉絲的心,還成為了IG女神,而Elva的優良基因原來是遺傳自她的媽媽。Elva媽媽亦不讓女兒專美,現年62歲的她近日就到了美國參加《2019全球辣媽大賽》,更勇奪優雅組嘅冠軍,比女兒當年參加選美的成績驕人。Elva就特地於IG出post同大家分享這個好消息,又上載了多張她媽媽參選期間的靚相,大讚她的媽媽好厲害。

倪晨曦係IG女神。(ig@misselvani圖片)

Elva表示:「I'm so proud of my Mama!!! 我想大聲的宣布 媽媽得了冠軍!她是2019全球辣媽大賽優雅組的冠軍!她真的好棒好棒!好厲害!我好佩服她!以前只知道媽媽年輕的時候會跳舞,但那時候條件有限,只能看看照片,也沒有什麼錄影錄像。這次也是我第一次認真的看媽媽在舞台上跳舞,她整個人都在發光!



最讓我欣賞媽媽的是她對每一個表演的認真,一心只想著盡力的去展現好每一個環節。她一直都說輸贏不重要,這次比賽看到家人對她的支持已經是最快樂的事。其實這次每一個來參加比賽的媽媽們都是大贏家,能有自信的為自己走上這個舞台都不容易!



媽媽們,你們都辛苦了。 我要好好享受2019最後和家人團聚的時光。 btw這次我還兼職為老媽化比賽妝,原來真的好難啊!看來我要回去和Janice認真進修一下 @glowmakeupacademy #hotmama2019 #媽媽是最棒的 #如果我62歲還能像她這樣」

Elva媽媽勇奪選美冠軍。(ig@misselvani圖片)

點擊下圖逐格睇Elva同佢媽咪嘅靚相: