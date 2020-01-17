【德古拉．劇評】每集懸念成亮點　無厘頭結局慘變TVB式爛尾膠劇

吸血鬼題材一直深受觀眾歡迎，近期在Netflix上架的原創迷你劇《德古拉》（Dracula）打着BBC神劇《Sherlock》班底製作的名號，理應是信心保證才對。不過，劇集在爛番茄的觀眾喜愛度只奪得僅僅合格的55%，不過在專業劇評方面就有71%新鮮度，分數相差甚遠，個人認為其實首集鋪排有序，每集亦留下極大懸念成追看下去的理由，可惜去到結局，竟然變成膠劇，爛尾不特止，更變成牽強的《羅密歐與茱麗葉》式「愛情故事」，睇到O晒嘴！

《Dracula》由BBC神劇《Sherlock》班底打造，在1月4日於Netflix上架。（BBC圖片）

吸血鬼是外國存在多年的傳說，它們擁有人類的身軀卻藏着無比獸性，除了令人畏懼，同時亦能反映出人類嗜血的陰暗面，正因為吸血鬼集邪惡與魅惑於一身，讓吸血鬼具獨有的魅力。值得留意的是，今次團隊不只在選角方面花了不少心思，在拍攝手法都下了不少功夫。首集的拍攝方式充滿哥德式風格，畫面陰鬱灰暗，主角德古拉伯爵在吸血的過程中都不失優雅，同時令觀眾對於德古拉生存了400多年都沒有伴侶而產生憐憫的感覺。去到第二集講到德古拉在乘搭郵輪前往倫敦時乘客逐一離奇失蹤，將哥德式風格轉換為《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）般的推理情節最具特色。

劇中的德古拉是純種吸血鬼，對血液有着強大的慾望。（影片截圖）

首集鋪排有序 第二集情節過分冗長

劇情清楚簡單，主要講述純種吸血鬼德古拉伯爵（Claes Bang飾）依靠吸食人類血液維生，並擁有長生不老之身，不過因為宿命，德古拉竟然遇上「吸血鬼獵人」Van Helsing家族後人Sister Agatha Van Helsing（Dolly Wells飾演），並開展一段正邪對決。由於是《Sherlock》班底製作，劇集很有《Sherlock》的感覺，每集都拋出一個懸念，讓觀眾跟Agatha一起抽絲剝繭查明真相。首集的鋪排幾乎無可挑剔，可惜去到第二集在船上的劇情就開始過分冗長，雖然拋出新的懸念能夠留住大家的興趣，但已經開始看得不耐煩，去到大結局劇情簡直大暴走。

德古拉跟修女Agatha在修道院對決的一幕最精彩。（劇照）

德古拉被拆穿真正弱點 竟成全劇敗筆

去到結局，德古拉經過在水底沉睡123年後，終於來到了2019年，並遇上跟Agatha Van Helsing長得一樣的後人Zoe後，對Zoe產生了一種愛慕的感覺。它快速地適應了現代人的生活，更憑交友App來尋找獵物，同時遇上了自願做吸血鬼新娘的新角色Lucy（Lydia West飾）。同時間，Zoe過幾番思考終於想通德古拉的弱點其實是「怕死」，而它害怕死亡的感覺被自己無限放大，大到連傳說中見光死都相信，但其實吸血鬼根本不害怕陽光，只是一直都不夠膽去測試。

原本自命清高的德古拉恍然大悟，明白到500年來最了解的自己竟然是天敵，萬念俱灰的德古拉突然在感受到陽光溫暖後選擇自殺，吸食患有癌症末期Zoe的血（對德古拉來說是有毒），最後兩人「攬抄」同歸於盡。這個膠到爆的結局絕對令人𢯎晒頭，突然選擇面對死亡已經很牽強，再加上最後兩人依偎的畫面，更令用心鋪排的作品毀於一旦，寧願翻看《Vampire Diaries》好過。

劇組選角認真 演員跳脫演出挽回不少分數

雖然今次劇組特別邀請到較生面口，來自丹麥的歐洲影帝Claes Bang來擔正，已是非常大膽的做法。但不能否認Bang的演出確實是令人刮目相看，不但將那種風度翩翩的貴族氣息發揮得淋漓盡致，更釋放了原始的男人魅，令人完全愛上了這個版本的「德古拉伯爵」，如果只論演技，Claes Bang能夠成為新一代最具代表性的德古拉伯爵。而劇中另一主角「吸血鬼獵人」後人的Sister Agatha Van Helsing就由Dolly Wells飾演，首集在修道院玩弄德古拉的一幕已能充分展現了她聰明而無畏無懼的精神，加上那令人聽得舒服的荷蘭口音，成功增添筆者對她的喜愛度，成功為爛尾劇挽回些少分數。