【爸爸去哪兒】田亮女兒森蝶長大了　網球美少女新Look成熱搜

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內地親子真人騷《爸爸去哪兒》，捧紅了多位星二代，而在第1季登場，田亮女兒田雨橙(Cindy森蝶)，眨眼間已經11歲，長得亭亭玉立，樣子甜美，遺傳了父親的運動細胞，並且專攻網球，近日她打網球的相片在網上瘋傳且成為熱搜，皆因有170cm身高的她，揮拍時充滿動態美感，將來肯定能像父親一樣，為國爭光。

小時候的Cindy，眼仔碌碌，已經是美人胚子。（《爸爸去哪兒》微博圖片）

前中國跳水王子田亮，雖然已經退役多年，但轉行投身演藝界的他，仍不時在幕前亮相，在2013年他就偕同女兒Cindy，一起拍攝親子真人騷《爸爸去哪兒》，當時的小女孩Cindy，擁有水汪汪大眼睛，跟田亮十足餅印，俘虜了不少粉絲，而在節目完畢後，Cindy少有在幕前出現，原來轉眼間她已搖身一變，成為170cm高的運動型美女，而她雖然遺傳了父親的運動細胞，但未有繼承父親跳水事業，反而專攻網球，而田亮為培育愛女，更請來澳洲網球名將Lleyton Hewitt，直接指導Cindy的網球技巧，有大師加持，Cindy的實力可想而知。

11歲的Cindy，打網球時勁度十足。（田亮微博圖片）

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近日Cindy的打網球相在網上瘋傳，而「森蝶手臂線條」更成為網民熱搜，原來Cindy不但是甜美可人的網球美少女，她在場上揮拍時的英姿，手臂發力時的線條美感，令萬千網民紛紛墮入愛河，Cindy年紀輕輕，網球已打得如此出色，將來肯定是世界級的體壇明星，而田亮為了培育女兒，不但請來名師教波，更親自擔當球僮，看著女兒日漸成長，田亮露出一臉滿足的表情，確是廿四孝爸爸。

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