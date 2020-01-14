【多圖】12歲最美男拳手天生明星臉　最大煩惱是被誤當女仔

提到男拳手大家腦海裡必定會浮起大大隻、雄糾糾，一身肌肉的男子漢，但來自愛爾蘭的Tajus Kruminis，今年只得12歲，他不但是一位拳手，更是一位美男子，留有一頭長髮的他，經常被人詢問性別，除了不厭其煩解釋外，他在擂台的外觀亦證實了他男孩子的身分，由於天生明星臉，Tajus雖然還在上學，但他已半隻腳踏入娛樂圈，以他的身手顏值，絕對適合拍攝超級英雄電影。

美男子一樣有煩惱，就是容易被搞錯性別。（Tajus Kruminis IG圖片）

Tajus擁有深藍色大眼睛，輪廓分明，五官標緻，自少留有一頭飄逸長髮，顏值滿分，但他的煩惱是經常被誤會是女孩子，其實他百分百是男仔，而且經常上擂台，衣服下有一身健碩肌肉。Tajus的明星臉注定吃娛樂圈這行飯，早於嬰兒時期已上過電視，至6歲時拍攝了首部電影《忍者龜》，去年的恐怖電影《The Hole in the Ground》他亦有份客串一角。

7歲開始接觸跆拳道，現在還涉獵空手道及Kickboxing。（Tajus Kruminis IG圖片）

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今年12歲的Tajus仍在上學階段，他在7歲時開始學習跆拳道，曾在歐洲的跆拳道比賽贏得第一名，他亦有涉獵其他武術，包括Kickboxing及空手道，身手了得，而且Tajus除了當童星外，他還有模特兒的工作，對幕前演出有濃厚興趣，而且他勝在年輕，將來在演藝界大有前途。

顏值爆燈，身手了得，最適合入娛樂圈。（Tajus Kruminis IG圖片）