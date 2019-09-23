【多圖】日本名牌大學女學生創業　3年喝1600杯珍珠奶茶

珍珠奶茶熱潮，不但在港台盛行，近年更成為了日本的潮流飲料，年青女生也一人一杯瘋狂打卡，而有兩位慶應義塾大學的女學生，更因為酷愛珍珠奶茶，雙雙化身珍奶研究員，試盡全日本超過1000間的珍珠奶茶店，至今二人分別已喝了1600杯，而她們繼今年5月被日本節目《松子不知道的世界》訪問，事隔3個月，二人再次登上節目，而且更決定了未來路向，令主持人也嚇一跳。

今年5月華戀及奈緒上《松子不知道的世界》，分享二人推廣珍珠奶茶之路。（Youtube影片截圖）

當時松子勸二人找工作。（Youtube影片截圖）

華戀及奈緒分別是慶應大學4年級學生，18歲時首次喝到珍珠奶茶，帶給二人無比震撼，之後更養成一日一杯的習慣，雖然珍珠奶茶在日本爆紅，更成為了年輕人打卡的對象，但華戀和奈緒卻擔心這股熱潮來得快，去得也快，二人在2018年成立了Tapilist，目的是進行研究珍珠奶茶文化，走訪了全日本的店子，更開始了一日3杯珍奶的習慣，試過1天最多喝了27杯，至今二人已分別喝了超過1600杯，二人事跡獲得日本節目《松子不知道的世界》訪問，但最後主持人松子還是勸說二人去找工作。

事隔3月，二人再次上松子節目。（Youtube影片截圖）

華戀表示二人大學畢業，並推掉了大公司的聘用。（Youtube影片截圖）

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事隔3個月，華戀及奈緒再次上同一個節目，更開門見山跟主持人松子說，打算將畢生奉獻給珍珠奶茶文化，更拒絕了大機構的聘用，令松子大嚇一跳，更對著鏡頭叫二人的家人勸導她們，想不到二人說本來家人也反對二人推廣珍奶。但看過松子的節目，最終決定放任她們的人生方向。華戀及奈緒其實不是單純的周圍試味，她們還跟連鎖餐廳合作，推出二人研發的珍珠奶茶新口味，絕對不是三分鐘熱度，松子只能向二人送上祝福。