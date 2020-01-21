00後李詩穎獲封Angelababy迪麗熱巴混合體　網民批評顏值唔夠班

Angelababy（楊穎）和內地女星楊冪雖然是好姊妹，不過由於大家同屬一線兼年齡相若，經常被外界拿來互相比較。楊冪自從成立工作室做老闆後，簽下並一手捧紅迪麗熱巴成為一線女星，因此被大讚選人眼光非常好，而Angelababy公司則簽了一位20歲酷似迪麗熱巴的年輕新血，據稱更極有可能成為Angelababy的接班人。

不少人好奇誰能成為Angelababy的接班人。（微博：@angelababy）

今年20歲的李詩穎原名李瑪克，與Angelababy一樣是中德混血兒，爸爸是內地著名演員李崇霄，而媽媽則是德國人，因此輪廓較為深邃。她於14歲時參加中央電視台的文化益智節目《中國詩詞大會》，2017年正式簽約Angelababy公司後迅速引起關注。雖然她暫時未有任何演藝作品，但她現時主要以平面模特兒工作為主，亦已受到眾多時尚品牌的邀請出席活動並成為廣告寵兒，前途無可限量。

李詩穎今年20歲，是一名中德混血兒。（微博：@追星）

有網民認為李詩穎顏值甚高，十足Angelababy和迪麗熱巴的混合體之餘，更有三分似高圓圓，不過卻有不少聲音批評她未夠班做Angelababy接班人：「很普通」、「看起來太老了」、「這長相說是70後我也信」。

迪麗熱巴由楊冪一手捧紅。（微博：@Dear-迪麗熱巴）

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