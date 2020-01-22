Netflix時裝真人騷評判團超有份量　18位參賽者個個都經驗豐富

有關時裝題材的節目長做長有，相信大家一定會記得曾奪得艾美獎的真人Show《Project Runway》，由2004年首播至今18季仍受一眾時裝愛好者歡迎。如果愛看時裝真人Show的話，即將於1月29日推出的節目《Next in Fashion》必定啱一眾時裝達人收看。

節目特別邀請了《粉雄救兵》（Queer Eye）的時裝達人Tan France及英國知名設計師兼IT Girl Alexa Chung擔任主持。（劇照）

節目由《粉雄救兵》（Queer Eye）的時裝達人Tan France及英國知名設計師兼IT Girl Alexa Chung擔任主持，有別於《Project Runway》，《Next in Fashion》並不是邀請初出時裝界的素人參賽，而是來自世界各地擁有豐富時裝設計經驗的設計師參賽。大部分都參賽者都擁有自家品牌，或跟其他品牌及名人合作過，是發掘才華洋溢設計師的節目。而18位參賽者將在節目內面臨一系列考核及淘汰賽，勝出者更可獲得25萬美元，約197萬港元獎金，並在Net-a-porter出售獲勝的首個系列。

Instagram Fashion Department總監Eva Chen（左二）都有份做節目評判。（劇照）

在評審方面節目邀請了多位時裝界份量級代表，包括設計師Tommy Hilfiger、造型師Elizabeth Stweart、Instagram Fashion Department總監Eva Chen等。另外，Tan France在預告中表示節目中會專注在參賽者的設計及能力上，並直言節目中不會出現《Project Runway》中勾心鬥角的場面出現，而節目將會在Netflix上架。