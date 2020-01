【權力遊戲】前傳2022年有得睇　Targaryen內鬥戰爭成全劇焦點！

播足8季的HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)去年已經大團圓結局,雖然最終季負評如潮,但無損其神劇地位。早前HBO宣布邀請了娜奧美屈絲(Naomi Watts)擔正衍生劇《The Long Night》,可惜HBO認為拍攝好的試播集與預期有落差而計畫告終,令劇迷大失所望。不過,HBO節目部總裁Casey Bloys日前出席TCA記者會時透露,一共10集的《權力遊戲》前傳《House of the Dragons》將於2022年播出!

劇情圍繞Targaryen家族內鬥的前傳《House of the Dragon》將會於2022年上架。(HBO圖片)

Naomi Watts前傳停拍有原因

Casey Bloys在記者會期間被問到有關《House of the Dragon》的進展時表示,現在談具體細節時間尚早,不過就透露劇集將會根據George R.R. Martin的新書《Fire & Blood》改編。而故事發生的時間設定在《權力遊戲》300年前,主要講述Targaryen家族的興衰,相信Targaryen內鬥戰爭「Dance of the Dragons」將會成為劇中的焦點。Bloys續指今次劇集可能比《權力遊戲》更加複雜,所以暫時還未開始選角。

至於提到原本由Naomi Watts主演的劇集被Cut,Bloys解釋因為該劇背景設定在《權力遊戲》前8000年的挑戰實在太大,準備功夫多很多,同時《House of the Dragon》是團隊的首要任務,加上《House of the Dragon》能夠依據原著來參考會有更好的發揮。