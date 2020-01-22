21歲清純系校園女主播奪日本小姐冠軍　鄰家女孩氣質獲網民激讚

「2020年日本小姐選舉」於昨日（21日）圓滿結束，結果由就讀名牌大學三年級的21歲小田安珠擊敗2525名參選佳麗奪得冠軍。結果出爐後，因小田安珠的亮眼外型和高學識而火速引起網民關注，她的日常生活照亦因此被網民瘋狂轉載。

21歲的小田安珠擊敗2525名參賽者，奪得冠軍殊榮。（Instagram：@oda_anju）

現年21歲的小田安珠身高170cm，擁有一雙大眼睛和甜美笑容，像極了一個清純有氣質的鄰家女孩。她自3歲開始學芭蕾舞，因此儀態端莊，舉手投足都充滿住日本女性的溫柔典雅氣質。另外，她亦是慶應義塾大學人文社會學科的大三學生，因出眾的外貌而小有名氣，2018年當選「慶應小姐」。她亦早已定好未來的路向，志願成為一名女主播，由2019年開始擔任校內廣播員及旅遊節目主持人，因此當選後她表示希望能「日本小姐」的身分活動外，還能成為一名給人溫柔且凜然的主持人。

她於2018年當選慶應義塾大學的「慶應小姐」。（Instagram：@oda_anju）

賽果出爐後，迅速引起網民的關注，並紛紛對冠軍小田安珠起底，發現私底下的她相當有鄰家女孩的氣質：「比網紅臉好看多了！」、「長相令人很舒服」、「端莊大方」、「戀愛了！」，更有人指出她與內地女演員秦嵐有七分相似。然而亦有網民認為小田安珠長相太普通，認為她不像冠軍：「太顯老了」、「選美冠軍總是讓人看不懂」、「不像21歲」。

小田安珠擁有一雙大眼睛和甜美笑容，像極了一個清純有氣質的鄰家女孩。（Instagram：@oda_anju）

網民覺得小田安珠很像秦嵐。（微博：@秦嵐）

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