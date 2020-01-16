38歲唐寧「神還原」童星時期劇照　網民：一定食咗防腐劑！

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

唐寧自8歲童星出道以來，除了拍攝過不少大大小小的電視劇及電影作品，早年亦有份參與教育電視（ETV）的演出。可惜早前有指ETV即將於今年6月正式停播，不少拍過ETV的藝人包括連詩雅都分享當年的片段懷緬過去，而唐寧則在Instagram分享上載一張30年前身穿校服的劇照，零變化的模樣確實令人不得不讚嘆。

現年38歲的唐寧育有一名8歲兒子和4歲的女兒。（Instagram：@leilakong1205）

10 years challenge曾經瘋靡一時，人人都拿出十年前後的照片對比一番，而由細靚到大的唐寧則直接越級挑戰玩30 years challenge，分享一張8歲時的自己，然後再按照當時的表情和角度自拍一張：「扮自己 #10yearschallenge #20yearschallenge #30yearschallenge」。只見38歲的唐寧除了換了髮型外，樣貌和五官幾乎與30年前毫無變化，依然充滿少女味道，更帶有少少baby fat，絕對稱得上是最強童顏。

唐寧細細個已經好靚女。（Instagram：@leilakong1205）

唐寧按照當時的表情和角度自拍一張。（Instagram：@leilakong1205）

不少網民大讚唐寧keep得好，完全看不出她已經育有一名8歲兒子和4歲的女兒：「太勁！點解會同細個個樣一樣」、「冇整容！」、「一樣咁靚！」、「一定食咗防腐劑！」。

點擊觀看更多圖片：

+9
+8
+7
劉愷威、吳家樂無懼歲月　卻不敵呢位50歲藝人真正「零走樣」
前無綫主播梁凱寧做主持勁有急才　搞爛gag嚇親網民：俾你呃咗！
【多圖】「大馬女神」彭嘉伊成廣告寵兒　大曬健身成果身材勁fit
被張鈞甯請食檸檬後二人首同台　記者追問緋聞邱澤表情僵硬勁尷尬
【星級日日瘦】44歲羅美蘭分享獨門「減肥」法　觀眾聽完勁有共鳴
JW王灝兒有個樣靚身材好律師家姐　網民慨嘆不做明星太可惜
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。