38歲唐寧「神還原」童星時期劇照　網民：一定食咗防腐劑！

唐寧自8歲童星出道以來，除了拍攝過不少大大小小的電視劇及電影作品，早年亦有份參與教育電視（ETV）的演出。可惜早前有指ETV即將於今年6月正式停播，不少拍過ETV的藝人包括連詩雅都分享當年的片段懷緬過去，而唐寧則在Instagram分享上載一張30年前身穿校服的劇照，零變化的模樣確實令人不得不讚嘆。

現年38歲的唐寧育有一名8歲兒子和4歲的女兒。（Instagram：@leilakong1205）

10 years challenge曾經瘋靡一時，人人都拿出十年前後的照片對比一番，而由細靚到大的唐寧則直接越級挑戰玩30 years challenge，分享一張8歲時的自己，然後再按照當時的表情和角度自拍一張：「扮自己 #10yearschallenge #20yearschallenge #30yearschallenge」。只見38歲的唐寧除了換了髮型外，樣貌和五官幾乎與30年前毫無變化，依然充滿少女味道，更帶有少少baby fat，絕對稱得上是最強童顏。

唐寧細細個已經好靚女。（Instagram：@leilakong1205）

唐寧按照當時的表情和角度自拍一張。（Instagram：@leilakong1205）

不少網民大讚唐寧keep得好，完全看不出她已經育有一名8歲兒子和4歲的女兒：「太勁！點解會同細個個樣一樣」、「冇整容！」、「一樣咁靚！」、「一定食咗防腐劑！」。

點擊觀看更多圖片：