曾之喬與辰亦儒傳緋聞10年突然宣布已婚：他看著我從女孩變成女人

台灣女星曾之喬與大8年的前男團飛輪海成員辰亦儒傳緋聞傳足多年，一直以好友稱呼對方的兩人今日（23日）中午突然於Instagram宣布已婚的喜訊，不少粉絲及藝人好友紛紛送上祝福。

辰亦儒和曾之喬傳緋聞傳足多年，今日（23日）突然宣布已婚。（Instagram：@calvinchen777）

兩人分別在個人Instagram上載合照，只見辰亦儒親密地攬住身旁的曾之喬，而曾之喬的左手中指更戴上婚戒，並露出勁甜蜜的笑容。曾之喬發文與粉絲公布好消息，直認自己是陳太太的身份：「我們結婚了！我們認識好久了，陳先生看著我從女孩變成女人，也一路陪伴包容著我。今天起我是曾小姐也是陳太太囉。愛我們的人好多，謝謝大家的關心和祝福，我們會齊心的好好過日子，繼續地相互扶持，一起成長。人生開啟新的一頁，請多多指教。」曾之喬向傳媒透露，辰亦儒在家中求婚，當日亦找來她的好姊妹和親朋好友見證重要時刻，而她以亦表示暫時未有計劃舉辦婚禮，現時正住在辰亦儒家中，沒有買樓的打算。

曾之喬直認自己是陳太太。（Instagram：chiaochiaotzeng）

辰亦儒亦同時發文：「人生進入下一個階段了，不算早，但每個人都有自己的步伐對吧，我們結婚了，2020新的一年，責任會更重，謝謝一路陪著我們的家人朋友，這一路有歡笑有淚水，謝謝你們的關心，謝謝你們的祝福，新的一年，祝福大家都越來越好，新年快樂，最重要的，身體健康！」

辰亦儒坦言人生終於進入下一個階段。（Instagram：@calvinchen777）

現年31歲的曾之喬與39歲的辰亦儒於2009年因拍攝電視劇《愛似百匯》而結緣，當時已經被傳媒爆出兩人假戲真做，直到2011年曾之喬在新加坡拍攝《我可能不會愛你》時自爆與辰亦儒分手痛哭了一個月，戀情才被證實，但當時辰亦儒的所屬公司卻否認二人戀愛消息，令雙方關係一度尷尬，直到辰亦儒的爺爺因病離世，女方在社交網站慰問後二人的關係才破冰。二人後來復合兼轉走地下情，不時被傳媒影到私下約會，二人更經常到對方的家中，而且亦與對方父母保持良好關係，但依然沒有正式承認過戀情，僅以好友稱呼對方。

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