鄧紫棋《Fly Away》為抑鬱症發聲　自揭黑暗經歷：試過無啦啦大叫

G.E.M.鄧紫棋於昨日中午12點推出最新MV《Fly Away》，是新專輯《摩天動物園》至今發表的第6隻MV，她在Facebook公布MV預告時對粉絲說：「你們真不知道我到底為新專輯拍了多少支MV…」

有粉絲問G.E.M.：「妳之前不是說已經拍了7支MV嗎？」G.E.M.反問對方：「你以為這就是終點嗎？」並附上調皮微笑符號，引來粉絲跪求她：「每一首都拍好嗎？你的歌迷就是這麼貪心！」

按圖睇G.E.M.最新專輯《摩天動物園》的MV及宣傳照，其視覺表達極具後現代感：

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其實「Fly Away」是一首為憂鬱症患者發聲的歌曲，G.E.M.透露自己曾徘徊在憂鬱症邊緣，她說：「因為身旁有憂鬱症的朋友，我開始去研究，我才發現我自己曾經也有憂鬱傾向。很慶幸也很感謝我的信仰，及牧師的支持及聆聽，讓我的狀態沒有到那麼嚴重。」

G.E.M.也表示，身為公眾人物，她覺得自己有一種社會責任，「我不能太負面，要給外界正面能量及影響，所以自己難受時，只能在音樂裡去表達。無論自己多累或受了多少傷，我也不想波及到別人，反而會更想保護周遭的人，不讓他們受傷。」

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G.E.M.也透露，當她發現自己有一點憂鬱傾向時就去看心理醫生，對方給她的建議是，「我正處於一些不健康的關係，必須勇敢地斷掉這些關係，所以我後來尋找律師、家人協助，鼓起勇氣去面對這件事。」

G.E.M.還親揭黑暗過往，她曾因壓力太大，在酒店裡放聲大叫抒壓，當時的自己只想被聆聽、被理解，如果有人對她說「妳一定會好起來」，她心裡的真實聲音卻是：「你根本就不懂。」於是她希望以《Fly Away》這首歌去同理、陪伴每一位需要情緒關懷的朋友，因為她懂得陷入憂鬱的人不需要被安慰，只想找到聽得見的同類。

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