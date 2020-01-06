鄧紫棋《摩天動物園》6首歌的故事：失去感情時　連自己都騙了

G.E.M.鄧紫棋在27/12推出新碟《摩天動物園》，早前於18號舉辦新歌搶聽會，除了已推出的冠軍歌〈句號〉、〈差不多姑娘〉、〈Walk on Water〉、〈摩天動物園〉之外，還與現場媒體、粉絲分享其他尚未曝光的新歌。在透過歌曲回顧逝去的戀情時，讓她忍不住淚灑現場。

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《摩天動物園》專輯的MV及相片宣傳視覺均極具後現代感：

《摩天動物園》是鄧紫棋在今年3月告別前公司「蜂鳥音樂」後，僅以7個月便完成的新碟。她現場表示，新碟中每首歌都代表了一種動物，例如〈差不多姑娘〉是透過「孔雀」來隱喻某些人只活在爭奇鬥豔、相互比較的世界裏；〈Walk on Water〉代表了「耶穌蜥蜴」，能夠憑著信心在水面上走；提及離開前公司的〈句號〉則代表了「蜂鳥」。有網友好奇，〈摩天動物園〉似乎沒有代表的動物？鄧紫棋在現場解答說：「其實代表的動物就是『人』。」

〈摩天動物園〉

搶聽會由上星期推出的〈摩天動物園〉開始，帶領全場再次欣賞這個處處充滿彩蛋與驚喜的MV。鄧紫棋透露：「當時邀請廖人帥做導演時，他說他其實非常忙，不知道有沒有時間可以做我的MV。」在聽完歌曲後，便非常興奮地答應了這個合作。「因為他的idea很適合這首歌，我就覺得『哎呀！心理過關了』！」

〈摩天動物園〉因為特效畫面豐富，絕大多數場景都是在綠幕前完成，拍攝時就連鄧紫棋都要用大量想像力去演出：「那隻兔子，是我坐在一個木箱上面，工作人員不停搖木箱拍成的！拍的時候我完全不知道廖人帥要做甚麼，但我100%相信他！」MV內容在描述整個行業與文明的演進，「和我這首歌想表達的信息很相似！時代一直在進步，但人類文明也跟著前進。」

〈Fly Away〉

「想和身邊的人分享，只是想被聆聽、被理解，但世界通常告訴你『沒事、會好起來的、會度過的』，通常得到這種答覆時，心中的感覺是：『你根本就不明白！』」 鄧紫棋

尚未曝光過的〈Fly Away〉象徵的動物是「貓頭鷹」。她表示貓頭鷹是種夜行動物：「牠的世界和這個世界是反轉的，是個很孤獨的心態。」鄧紫棋透露這首歌寫的正是曾徘徊在憂鬱症邊緣的自己。

歌詞「我不需要被安慰／只要找真的被聽見的同類」，表達出鄧紫棋的心聲：很多時候不是要找一個答案，只是想被聽到。

鄧紫棋透露〈Fly Away〉寫的正是曾徘徊在憂鬱症邊緣的自己。（KKBOX授權使用/索尼音樂提供）

〈很久以後〉

「其實最觸動一個人的情感，肯定都是愛情。」

〈很久以後〉描述的是一段逝去的感情，鄧紫棋講到這首歌時忍不住淚灑現場。她透露自己是一個很重感情的人，也是因為過去失戀受到打擊，才找到現在的信仰。她抽泣表示做音樂時就像是經歷一場治療，因為「無論我面對甚麼事情，我肯定感情是一個最打擊到我的東西」，令人十分心痛。

鄧紫棋講到〈很久以後〉的創作經過時，忍不住淚灑現場。（KKBOX授權使用/索尼音樂提供）

曾經有一段感情，在我失去的時候，我連自己都騙了。我告訴自己：「你大風大浪都面對過，難道不能面對一次失戀嗎？」連我的傷心都沒有誠實的去面對。 鄧紫棋

在哭完後她接著解釋自己已經走出來：「只是看着自己騙自己，還是很心痛當下的我。」而〈很久以後〉就像鄧紫棋，是一隻高冷的「貓」，受了傷只能偷偷躲在角落舔拭傷口、在人前卻要故作堅強的樣子。

〈螢火〉

〈螢火〉代表了「螢火蟲」，是一首寫給媽媽的歌，字裏行間都是鄧紫棋想對媽媽說的話。

鄧紫棋表示當初的demo加入了很多鼓聲，結果卻被媽媽說：「嘈死了！」但因為是寫給媽媽的歌，最後還是遷就她一下，「我和她說你不要擔心，肯定不像你之前聽到的那麼吵！」最終她將編曲再簡化，變成現在的版本。鄧紫棋透露其實媽媽擅長彈鋼琴，最喜歡彈的就是〈巴赫十二平均律第一號〉，因此在編曲時特別插入這首經典的古典作品。

鄧紫棋與媽媽關係融洽。（IG@gem0816）

我覺得對她（媽媽）也是很抱歉，尤其是這一年間，我自己面對的壓力太大，通常在我精神緊張的時候，最常向身邊最親近、最容易原諒你的人發脾氣，就是媽媽。 鄧紫棋

近年身邊朋友開始做媽媽後，鄧紫棋才更深刻明白母親為孩子犧牲、付出了多少：「我媽媽28年的人生，每天都這樣對我，現在才意識到她真的很厲害！」

〈螢火〉代表了「螢火蟲」，是一首寫給媽媽的歌，字裏行間都是鄧紫棋想對媽媽說的話。（KKBOX授權使用/索尼音樂提供）

〈灰狼〉

這算是整隻大碟的總結，再多的陰暗面也只是世界的某一面，不要以偏概全。 鄧紫棋

鄧紫棋希望透過〈灰狼〉表達世上沒有人是絕對的好或壞，也沒有事情是非黑即白，大家都是灰色的存在。

她又解釋道，每個人都有自己「善良不了」的時候，但也有心軟的那一面。如果每天只是批判社會有多陰暗的話，活著豈不是很沒有希望？她也想呼籲大眾：「當你看到事情好像很醜陋，你要知道，這並不是這個人的全部。」

人生為什麼珍貴，是因為你留不住他；蝴蝶為什麼美麗，是因為他不會永遠停在你面前（IG@gem0816）

〈多美麗〉

人生為什麼珍貴，是因為你留不住他；蝴蝶為什麼美麗，是因為他不會永遠停在你面前。 鄧紫棋

鄧紫棋用〈多美麗〉來代表「蝴蝶」，透過歌曲來描述珍貴的事通常都是捉不住，但是無論過去的事情是好是壞，走過之後我們都可以創造出更多美好的回憶

鄧紫棋用〈多美麗〉來代表「蝴蝶」，透過歌曲來描述珍貴的事通常都是捉不住。（KKBOX授權使用/索尼音樂提供）

大碟搶聽會尾段，鄧紫棋分享在製作這隻新碟時，先是寫了〈摩天動物園〉才創作其他歌曲。沒有想到每首歌都圍繞同一個主題，「我才發現，原來就是這段時間裡，我最真實的想法，所以才會那麼自然的創作出來。」讓她能在完全沒有規則與限制的狀態下，享受自由自在的創作過程。

最後她想好好感謝所有一直支持她丶幫助她的人：「走到這步真的很不容易！謝謝身邊這麼多為我擔心、緊張的人，也要謝謝媽媽每天的關心和叮嚀。」

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