為年底出新碟頻飛台灣拍MV　G.E.M.鄧紫棋 ：都來台北好幾次了！

「2019台北時裝週」時尚大騷昨晚於台灣松山文創園區盛大舉辦，由鄧紫棋與周湯豪擔任演出嘉賓，演出前接受媒體訪問巧遇，二人去年在「中國新說唱」是導師、選手身分而結緣，已許久未見面，周湯豪忍不住吐槽：「妳來台灣也不跟我說，妳只有工作需要，才會半夜吵我。」鄧紫棋嘴甜回說：「因為你有品味嘛。」逗得周湯豪龍心大悅。

鄧紫棋穿上金色襯衫、黑色牛仔褲與高跟鞋，搞笑要爭取入圍紅毯「五帥」，近期她「光年之外」於YouTube點閱破2億，她表示：「當初完全沒有想到，2億聽起太遙遠了。」並透露年底將會推出新專輯，先前已赴屏東拍攝MV，這次來台也會再拍一支MV，她打趣：「在你們沒發現的時候，我狂來台北，都來好幾次了。」聖誕節與跨年都有在台演出計劃。

鄧紫棋要在2019台北時裝週拚入圍「五帥」。（ 聯合新聞網授權使用／許正宏攝 ）

問到近期有沒有再被鄧紫棋深夜簡訊騷擾？周湯豪虧說：「她最近沒有來，就是搞定了吧！」而他的新EP「What A Life」推出後廣受好評，已累積不少代表作的他，是否有破蛋計劃？他說：「是應該要唱了，希望明年，有在想，要好好計劃一下、做一個騷，不是只想台上的事情，我也會想整個演出的企劃，希望給大家最好的表演。」

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