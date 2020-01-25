【春晚2020】黃曉明急口令落Order超勁　瘋狂搞Gag彭于晏睇到大笑

去年內地推出綜藝節目《中餐廳3》使黃曉明人氣再次急升，事關他在節目中總是霸道總裁上身似的，不聽取他人意見自把自為道出了好多金句，因此被廣大網友稱為「明學」。而他就在昨晚（24日）將「明學」搬上《央視春晚》舞台，化身地勤考核官與內地女星宋祖兒、金靖表演小品《機場姐妹花》，除了大玩金句之外更以極快速的速度玩急口令背出菜單，令台下觀眾看到哭笑不得紛紛拍掌叫好。而此段表演亦看到男星吳磊、彭于晏開懷大笑，同時網友亦讚不絕口。

黃曉明出演的小品《機場姐妹花》非常好笑啊！（黃曉明工作室微博圖片）

《機場姐妹花》是講述兩位地勤人員宋祖兒﹑金靖面對乘客的不合理要求時，如何作出正確安排的故事。一開始，扮演乘客的黃曉明身穿大衣戴太陽眼鏡的他型到不得了，高顏值的他就吸引到地勤人員的稱讚，此時他就非常幽默地說道：「一分天注定，九分靠濾鏡」非常搞笑。之後他因為苦等飛機多時而顯得不耐煩，飾演地勤人員的宋祖兒就開始安慰他說：「你要不要一咖啡？」黃曉明回答：「我不要咖啡，我要起飛！」令台下哭笑不得，而男星吳磊、彭于晏在台下亦看到開懷大笑。

彭于晏看得好開心啊！（影片截圖）

連珠炮發落Order 台下觀眾睇到呆

其後另一位地勤人員金靖眼見黃曉明仍然非常不滿，就前去再度安慰他不過好快被黃曉明K.O：「我不要你覺得，我要我覺得」，令金靖啞口無言。隨後她們為平息黃曉明的怒氣，就為對方購買食物，沒想到他以急口令的方式講道：「兩套紫米煎餅，一套煎餅不放蔥，一套煎餅只放蔥。五套綠豆煎餅，兩套加啥也不加辣，一套加辣啥也不加，剩下的啥啥也不加，五個茶葉蛋，兩個笨雞蛋，三個鵪鶉蛋，五個荷包蛋，荷包蛋兩個單面煎，三個雙面煎，單面煎的放醬油，雙面煎的放辣椒醬。剩下還要點原味豆漿，三杯熱乎地，兩杯涼嗖地，一杯温暾的一杯温暾地再有一杯温暾地，三杯黑豆豆漿，一杯加冰不加糖，一杯加糖不加冰，一杯加冰又加糖。所有原味豆漿都要大杯的，所有黑豆豆漿都要小杯的，所有加冰的都要中杯的。」他在台上連珠炮發，聽到台下觀眾目瞪口呆。

黃曉明的急口令點餐非常厲害啊！（影片截圖）

黃曉明多次為難兩位地勤人員，其實他真正的身份不是乘客，而是地勤考核官，而最後他亦認證兩位地勤人員對待乘客的表現，通過她們的考核。黃曉明此次的表演亦令不少網友眼前一亮，認為他有搞笑細胞是今年眾多小品中最好笑的作品，大家在微博留言：「繞口令點餐真的好厲害」﹑「小明哥又帥着回來了」﹑「不油膩很帥」等，大讚是今年春晚的亮點。

這一個小品獲得不少掌聲。（黃曉明工作室微博圖片）