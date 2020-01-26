【武漢肺炎】Super Junior澳門騷成疫區？　內地粉絲自首冇戴口罩

出道14年的韓國男團Super Junior上周（18及19日）在澳門舉行演唱會「‘SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 8 : INFINITE TIME’ in MACAU」，吸引了大批來自香港、澳門及內地等地的粉絲入場支持。可是隨着武漢肺炎爆發，有來自武漢的粉絲在微博自首當時沒有戴口罩，在粉絲圈造成一陣恐慌。

由於香港爆發大型反修例示威運動，加上內地仍有限韓令，不少韓星都移師到澳門開演唱會及見面會，而韓團Super Junior剛好就在內地爆發武漢肺炎前的一周，到過澳門舉行兩場演唱會。不過見武漢肺炎疫情漸趨嚴重，昨日（25日）一名自稱是來自武漢，兩天都參與了Super Junior澳門演唱會的粉絲在微博發文道歉。她表示20日中央公布疫情前，就連在醫院實習的自己也不知這次肺炎病毒有潛伏期，所以才飛到澳門看演唱會。她更公開自己兩場演出的座位，提醒附近粉絲要注意。

有來自武漢的Super Junio粉絲在微博發文，因沒有戴口罩參加演唱會而道歉。（微博截圖）

即按圖查一下自己的座位及區域：

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該粉絲表示，上星期從澳門回到武漢的一星期都有自我隔離，幸好暫時未有任何新肺炎的症狀。帖文一天內在微博瘋傳，不少同樣來自武漢及湖北等地的粉絲也有留言，並同樣公開自己的座位，好讓同區的粉絲提高警覺。比起座位，暫時可見搖滾區的人流相對較密集。有曾參與Super Junior澳門演唱會的香港粉絲接受《香港01》訪問時表示：「演唱會場地中，戴口罩的粉絲佔少數，通常都是香港人有戴。（你們亦有戴上口罩？）知道同場有大量內地粉絲，當然要保障自己！」

Super Junior澳門演唱會中，似乎如部份香港粉絲想講，大部份人也沒有戴口罩。（IG/@_tsz_ching）

演唱會原本就是人群聚集，傳染病容易散播的地方，加上叫囂時更會有口沫橫飛的情況，加上武漢肺炎爆發，難免會人心惶惶。有指這次肺炎的潛伏期最長能去到14天，Super Junior澳門演唱會於上星期舉行，所以不論香港或內地的粉絲也要留意，接下來非常關鍵的七天。由於澳門已有三宗確診個案，暫時未知疫情能否受到控制，因此不少粉絲都強烈要求韓星取消澳門行程。下月NCT Dream、Jessica鄭秀妍、NU’EST Ren和GOT7都會在澳門開騷，未知行程會否受影響呢？

Super Junior上周在澳門開演唱會，幸好暫時未有粉絲出現武漢肺炎症狀。（微博/@SMTOWN）