【武漢肺炎】金秀賢見面會急延期　Super Junior善心捐一萬口罩

武漢肺炎疫情嚴重，韓國亦已新增至4宗確診個案。由於不少韓星經常要四圍飛，因此不少粉絲在Twitter發起「所有_藝人_行程_取消」活動，希望能喚起各經紀公司的關注。暫時金秀賢及前X1金宇碩的粉絲見面會已急叫停，Super Junior更主動向兒童及青少年捐出口罩。

武漢肺炎使大眾人心惶惶，早前Super Junior澳門場爆出險變疫區後，不少粉絲狂推「所有_藝人_行程_取消」的標籤，希望自己心愛的偶像能減低感染的風險。為了避免有大量粉絲聚集的情況，將於下月9日舉行退伍後首個千人見面會的金秀賢也宣佈，因病毒有傳播可能而延期舉行。金秀賢在中華圈擁有高人氣，是次見面會更特設中文版預訂網站。另一邊，限定男團X1解散後，人氣成員金宇碩原來將於下月22日舉行的見面會，亦因武漢肺炎疫情而要忍痛延期。

金秀賢原於下月9日舉行見面會，可惜因武漢肺炎而宣布延期。（newsis）

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前X1金宇碩的首個個人見面會，亦因疫情而忍痛叫停。（Viu《K1頭條》）

由於武漢肺炎日趨嚴重，根據韓國傳媒Xsports News報道，Super Junior也決定通過「愛心果實社會福利共同募捐會」，向韓國的兒童及青少年捐出一萬個口罩，被大讚有善心。而昨天原本進行回歸Show《Super Junior The Stage》錄影的Super Junior臨時把錄影改成非公開形式進行，保護粉絲及觀眾安全的行為被網民大讚非常明智。

Super Junior向韓國兒童青少年捐出一萬個口罩。（FB/@ superjunior）