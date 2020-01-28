中國第一網紅Papi醬過年從不見奶奶？　分享婆媳相處之道網友激讚

大陸因自製趣味短片爆紅的網紅Papi醬，擁有三千多萬粉絲高人氣，更受邀參加多項節目，幽默又言之有物的言談內容收到網友好評。

Papi醬去年透過短片彩蛋，宣佈自己懷孕喜訊，收獲上萬網友、以及大陸演藝圈名主持、明星好友的祝福。成為人妻、人母的她，過往也是金句多多，還曾大方談及婆媳問題，甚至表示從戀愛、結婚至今，雙方父母都沒見過，即便過年也是各回各家。

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她當時說道：「對你的父母（老爺奶奶）來說，他們的兒子是最重要的，對我的父母來說，他們的女兒是最重要的，所以女婿要不要帶回來，媳婦要不要去，那是次要的，『我們先去陪各自的父母比較好。』而她和奶奶之間也沒有婆媳問題。

不僅如此，她還稱媽媽曾對她說過，「奶奶要把兒媳當女兒，女孩要把奶奶當成奶奶」，她相當認同，覺得奶奶要把媳婦當女兒一樣對待，視如己出，但女孩不能把奶奶當媽，「因為你所以有壞情緒都會對你媽展現」。一番話讓現場人紛紛點頭認同。

而網友也對Papi醬的生活方式感到贊同，認為距離產生美，直言「住在一起比較壓抑」。

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