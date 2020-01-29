【三生三世枕上書】日本都有九尾紅狐傳說　究竟仲有幾多狐仙？　

《三生三世枕上書》是《三生三世十里桃花》的續集，前作雖然是楊冪飾演的白淺是女主角，但她的姪女由迪麗熱巴飾演的白鳳九，吸睛度絕對不比女主遜色，而熱巴亦憑該劇一炮而紅，之後的《枕上書》即由她擔當女主角，將她跟東華帝君(高偉光飾)三生三世的愛情故事及前作中留白的地方，一次過帶給觀眾，再次掀起追劇熱潮。

迪麗熱巴在《三生三世枕上書》中飾演白鳳九，樣子相當可愛。（ViuTV影片截圖）

《三生三世枕上書》的故事背景，囊括了四海八荒的人神魔三界，劇中熱巴的第一世白鳳九，是青丘狐帝的孫女，因為一次誤闖禁地被東華帝君所救，自此對東華念念不忘，傾心不已。白鳳九的真身，其實是一隻九尾紅狐，而其名字因出生於九月，額間天生有鳳尾花胎記而得名，跟九尾白狐在故事中是有名的雙美，讓無數仙凡男子也一見傾心。

九尾紅狐眼仔碌碌，在日本傳說中也有出現。（ViuTV影片截圖）

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其實狐仙在華人社會一直有不少傳說，更往往被指會迷惑男子，但在日本卻會將狐狸當作神仙，並且有明確的等級。各種狐仙由凡間的狐狸因修練而成精，時間愈久等級愈高，修練千年以上稱為「仙狐」，修練3000年以上稱為「空狐」，等於已活了3000年的歲月，而在《十里桃花》中的白淺，就是活了萬年以上的「天狐」。至於在人間活動的狐狸精，如《聊齋志異》中幻化成美女，跟男子相會的「靈狐」。在傳說中還有「金狐」及「銀狐」，分別是太陽及月亮使者的化身。至於《三生三世枕上書》的九尾紅狐，亦即是日本傳說中的「赤狐」，但肯定不如熱巴般的漂亮迷人。