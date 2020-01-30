Yeji@ITZY自爆8歲曾患肺炎　進出四間醫院經歷生死邊緣

武漢肺炎疫情嚴重人心惶惶，同時亦加深了大眾對肺炎的認識。韓國「怪物新人」女團ITZY的隊長Yeji禮志早前（24日）也在直播上講到，自己曾於8歲時患上肺炎及骨髓炎等的大病，前後進出4間醫院的經歷，令粉絲非常心痛。

Yeji日前在Vlive直播上，首先公開自己曾於8歲染上肺炎的經歷。她講到當時以為是普通流感，可是一直沒有好轉又發高燒，只好到醫院求診。到第一個醫院後，Yeji被建議去設備更完善的醫院，可是在急症室等待一整晚後，又被送上救護車，由全州送到首爾的醫院。Yeji原本有過敏症，所以被細菌感染，加上流感便引發了肺炎。最後病情更持續惡化，引起骨髓炎及敗血症，情況可說是非常嚴重。

ITZY Yeji首次公開8歲不幸患肺炎的經歷。（Vlive截圖）

按圖睇健康又可愛的Yeji：

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曾住院一年歷生死邊緣 粉絲驚訝

可是礙於Yeji對抗生素敏感，在進行手術前，她再次被送到更大型的醫院，終於在第4間醫院中得到治療，成功切除了體內的發炎的部份。其後Yeji經歷了近一年的住院生活，由於醫生曾有請Yeji家人做好心理準備，所以她講到出院時，辛勤照料的媽媽還大哭了一場。得悉Yeji的童年事後，不少粉絲都表示沒想到，偶像原來曾經經歷生死邊緣。感謝Yeji、其家人和醫護人員的努力及堅持，才讓大家見到ITZY中發光發亮的她。

幸好Yeji最後成功康復，並以ITZY隊長身份出道。（FB/@ OfficialItzy）